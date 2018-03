CHP’li Ağbaba “AKP’liler ‘Şeker Fabrikaları zarar etmiyor, bilerek ve istenerek zarar ettiriliyor. Araç geçme garantili Yavuz Sultan Selim Köprüsü de zarar ediyor. Hasta garantili Şehir Hastanesi yapmışlar. Zarar ediyor. Onları da kapat öyleyse. Böyle bir devlet yönetimi olur mu?” dedi.

Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi gündeme geldikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesiyle oluşan 11 milletvekili ve 3 Parti Meclisi üyesinden oluşan heyet Kars Şeker Fabrikasını ziyaret ederek, işçiler ve üreticiler ile buluştu.

ŞEKER FABRİKALARI İLE VATAN İTTİFAKI KURULDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kars Şeker Fabrikası önünde yaptığı konuşmada, fabrikaların zarar ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek “Fabrikalar zarar etmiyor, bilerek ve istenerek zarar ettiriliyor” iddiasında bulundu.

Birkaç yıl öncesine kadar hayvancılık denilince akla Kars’ın geldiğini kaydeden Ağbaba, “Malatya’dan, Antalya’dan, Eskişehir’den insanlar gelir Kars’tan hayvan satın alırlardı. Kars, Sovyetleri doyururdu. Gaziantep’e, Irak’a, Suriye’ye eti Kars verirdi. Et Balık Kurumu kapatıldı, köylüyü yok ettiler. Süt Fabrikasını kapatıldı, üreticiyi yok ettiler. Yem Fabrikasını kapattılar . Çimento Fabrikasını kapattılar. Kapatılan, özelleştirmelerin olduğu zaman Karslıların sesi çıkmadı. Gittiğimiz her yerde bu tablonun değiştiğini görüyoruz. Şeker Fabrikaları ile ilgili bir ittifak kurulmuş durumda. Siyasi ittifak değil, gelecek ittifakı değil, koltuk ittifakı değil, vatan ittifakı” iİfadelerini kullandı.

TÜM TÜRKİYE’NİN MÜCADELE ETMESİ GEREKİYOR

Kars Şeker Fabrikası’nın ilk etapta özelleştirilecek 14 fabrika arasında yer almadığını ama sıranın bu fabrikaya da geleceğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba,”Bu mücadelenin topyekûn verilmesi gerekiyor. Sadece Kars’ta değil, sadece Ağrı’da değil, İstanbul’da da bunun mücadelesinin verilmesi gerekiyor. Kapanan fabrikalar sadece kapandıkları illerdeki ekonomiyi etkilemeyecek bütün Türkiye’nin ekonomisini etkileyecek. Dolayısıyla Türkiye de vatanını seven, milletini seven, çoluğunu çocuğunu seven herkesin bu satışa ‘dur’ demesi gerekiyor, bu satışa karşı çıkması gerekiyor. Bu mesele sadece Kasta çalışan işçilerin sorunu değil, pancar ekenlerin sorunu değil, pek çok kesimi yakından ilgilendiriyor” şeklinde konuştu.

MİLLETE KÜFÜR EDEN YANDAŞIN BORCUNU SİL, ŞEKER FABRİKALARINI ZARAR ETTİĞİ İÇİN KAPAT

“Hükümet fabrikaların zarar ettiğini söylüyor. Burada iddiayla söylüyorum her ortamda da tartışmaya hazırız. Fabrikaların zarar etmesi kocaman bir yalan” diyen Ağbaba, “ Sen yatırım yapmazsan, sen üretimin önünü açmazsan gereken desteği vermezsen, bu fabrikalar zarar etmez zarar ettirilir. Madem fabrikalar zarar ediyor, yöneticilerini değiştir. Neden binlerce işçiyi ekmeğinden ediyorsun. Osmangazi Köprüsü de zarar ediyor. Onu kapat. Avrasya Tüneli’ni kapat. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kapat. Şehir Hastaneleri zarar ediyor onları da kapat. Böyle bir devlet yönetimi olur mu? Neye güveniyorlar. Şeker fabrikaları kapatılırsa vatandaşa nişasta bazlı şeker yedirecekler bu nedenle şehir hastanelerinde hasta garantisi veriyorlar. Sentetik zehiri çoluğumuza çocuğumuza yedirecekler. Çoluğumuz çocuğumuz hasta olacak. Şehir hastaneleri müşteri bulacak. Gelecek nesille oynuyorlar. 5 çocuk yapın diyorlar ya nişasta bazlı şeker kısırlık yapıyor.” ifadelerini kullandı.

İTİBARI UÇAKLA DEĞİL, ŞEKER FABRİKALARI İLE YAPARSIN

“Millete küfür eden yandaş iş adamının 465 milyon vergi borcunu affediyorsun şeker fabrikalarının 31 milyon zararına laf ediyorsun .Yazıklar olsun sana.” diyerek konuşmasını sürdüren Ağbaba, “25 fabrikanın toplam zararı sarayın 13 günlük zararına denk. Meclis başkanı binlerce lira harcayarak kendisine oda döşetmiş. Kim oturuyor İsmail Kahraman beyefendi. Şeker fabrikalarında ise alın terini toprağa döken işçi oturuyor. Tırnaklarıyla kazıyarak üretim yapan pancar üreticileri oturuyor. İtibarın tasarrufu olmaz diyorlar. Eğer memlekete itibar kazandıracaksan bunu şeker fabrikalarıyla kazandıracaksın. Vatanı vatan yapmak için hep birlikte mücadele edildi. Şehitler verildi. Bu topraklara ve değerlerine sahip çıkmamız gerekiyor. Vatanı vatan yapan çay, tütün, şeker pancarı, pamuk, fındık.. Bunlar yoksa bizim varlığımızın ne anlamı var.” dedi.

O FABRİKALARIN ÜZERİNDE REZİDANSLAR VAR, ÜRETİCİ YANINDAN BİLE GEÇEMİYOR”

Kars Şeker Fabrikasının 1993 yılında açıldığını belirten Veli Ağbaba, “ Burada kamyoncusu, esnafı, işçisi, besicisi ekmek yiyor. Şayet bu fabrika kapanırsa Kars’taki hayvancılık tamamen bitecek. Diyorlar ki özelleştirme yapıldıktan sonra da fabrikalar çalışacak. Bu kocaman bir yalan, aklımızla alay mı ediyorsun. Bu milletin hafızası yok mu? Tekeli özelleştireceğiz çalışamaya devam edecek dediler, bir tane çalışan tekel fabrikası var mı? Et Balık Kurumu çalışıyor mu? Sümerbanklar çalışıyor mu? Bu fabrikaların hepsinin yerinde şimdi AVM’ler, rezidanslar yükseldi. Şimdi işçiler, üreticiler yanından bile geçemiyorlar. Satılırken kendi partin sattığı için sesin çıkmadı. O partiye oy verenler de rezidansların önünden geçemiyorlar. Şeker Fabrikalarında çalışan geçici işçiler 100 yıl çalışsa da emekli olamıyorlar. Kadroya alınmadılar. Taşeron işçiler var. Kadro verilmedi. AKP 15 yıldır doğru bir iş yapmadı. Lafa gelince yerli milliler. Afrika’ya Mercedes’le gidiyorsun yerli ve millisin. Fakir fukaraya gelince yok. Emekliye zamma yerli ve millilik yok. Fabrika özelleştirilmeye geldi mi yok. Unutuyorlar yerliliği ve milliliği.” dedi.

Bülten