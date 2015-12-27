Ortalamanın Altındayız
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)nun verilerine göre 6 ve daha yukarı yaş oranında Türkiyede okur yazar oranını yüzde 85.71 olduğu belirtildi. Malatyada bu oranın ise yüzde 82.29 olduğu bu oranla Malatyanın 58.sırada yer aldığı belirtildi.
TÜİK Malatya Bölge Müdürü Şemsettin Özcan, okur yazar istatistiklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özcan Malatya İstatistik Bölgesine Malatya ile birlikte Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerinin dahil olduğunu belirterek bu illere ilişkin okur yazar istatistiklerini açıkladı.
Özcanın açıklamasına göre 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiyede 6 ve daha yukarı yaşa sahip nüfus sayısının 64 Milyon 241 Bin 226 kişi olduğunu bu kişilerden 55 Milyon 061 Bin 785 kişinin okur yazar olduğu, Malatyada bu sayının 659 bin 423 olduğu belirtildi.
TÜİK Bölge Müdürü Şemsettin Özcan okur yazar sayısının Elazığda 397 bin 215, Bingölde 170 bin 657, Tuncelide ise 65 bin 174 kişi olduğunu belirtirken, Türkiye genelinde okur yazar oranını yüzde 85.71 olurken ülke kıyaslamasında en fazla okur yazar oranının yüzde 92.00 ile Bilecikte ,en düşük okur yazar oranının ise yüzde 68.11 ile Ağrıda bulunduğu. Ankarada okur yazar oranının yüzde 89.99, İstanbulda ise yüzde 88.06 olduğu belirtildi.
Malatyada okur yazar oranını yüzde 82.29, Elazığda yüzde 80.33, Bingölde yüzde 75.87, Tuncelide ise yüzde 80.33 olarak gerçekleştiği kaydedildi.
TÜİK Bölge Müdürü Özcan yaptığı açıklamada ayrıca şunları belirtti:
Türkiye’de okuma yazma bilme oranı cinsiyet ayrımında incelendiğinde erkeklerde % 89,75 ve kadınlarda % 81,66 olduğu görülmektedir. Malatya’da 6 + yaş nüfusu incelendiğinde % 82,29 olan okuma yazma bilme oranının erkeklerde % 88,05 ve kadınlarda ise % 76,57 olduğu görülmektedir. Bu oran Elazığ ilinde erkeklerde % 87,77 ve kadınlarda % 73,08; Bingöl ilinde erkeklerde % 84,56 ve kadınlarda % 66,75; Tunceli ilinde erkeklerde % 85,91 ve kadınlarda % 72,67’dir.
Türkiye’de ikamet eden 6 + yaş nüfusun % 5,96’sı üniversite mezunudur (3 829 742 kişi). Bu kişilerden 3 508 954’ü yüksekokul veya fakülte mezunu (%91,62), 247 544’ü yüksek lisans mezunu (%6,46) ve 73 244’ü Doktora mezunudur (%1,91).
Malatya İstatistiki Bölgesi (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) sorumluluk alanında yer alan illerde üniversite mezunlarının 6+ yaş nüfusuna oranı incelendiğinde, Malatya’da üniversite mezunlarının oranı % 5,05 (33 285 kişi) iken bu oran Elazığ’da % 4,57 (22 583 kişi), Bingöl’de % 2,48 (5 569 kişi) ve Tunceli’de % 5,11’dir (4 142 kişi).
Malatya’da üniversite mezunlarının % 1,44’ü (480 kişi), Elazığ’da üniversite mezunlarının % 3,07’si (693 kişi), Bingöl’de üniversite mezunlarının % 0,48’i (27 kişi) ve Tunceli’de üniversite mezunlarının % 0,41’i (17 kişi) doktora mezunudur.