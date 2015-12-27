Ortalamanın Altındayız

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)nun verilerine göre 6 ve daha yukarı yaş oranında Türkiyede okur yazar oranını yüzde 85.71 olduğu belirtildi. Malatyada bu oranın ise yüzde 82.29 olduğu bu oranla Malatyanın 58.sırada yer aldığı belirtildi.

TÜİK Malatya Bölge Müdürü Şemsettin Özcan, okur yazar istatistiklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özcan Malatya İstatistik Bölgesine Malatya ile birlikte Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerinin dahil olduğunu belirterek bu illere ilişkin okur yazar istatistiklerini açıkladı.

Özcanın açıklamasına göre 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiyede 6 ve daha yukarı yaşa sahip nüfus sayısının 64 Milyon 241 Bin 226 kişi olduğunu bu kişilerden 55 Milyon 061 Bin 785 kişinin okur yazar olduğu, Malatyada bu sayının 659 bin 423 olduğu belirtildi.

TÜİK Bölge Müdürü Şemsettin Özcan okur yazar sayısının Elazığda 397 bin 215, Bingölde 170 bin 657, Tuncelide ise 65 bin 174 kişi olduğunu belirtirken, Türkiye genelinde okur yazar oranını yüzde 85.71 olurken ülke kıyaslamasında en fazla okur yazar oranının yüzde 92.00 ile Bilecikte ,en düşük okur yazar oranının ise yüzde 68.11 ile Ağrıda bulunduğu. Ankarada okur yazar oranının yüzde 89.99, İstanbulda ise yüzde 88.06 olduğu belirtildi.

Malatyada okur yazar oranını yüzde 82.29, Elazığda yüzde 80.33, Bingölde yüzde 75.87, Tuncelide ise yüzde 80.33 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

TÜİK Bölge Müdürü Özcan yaptığı açıklamada ayrıca şunları belirtti:

Türkiye’de okuma yazma bilme oranı cinsiyet ayrımında incelendiğinde erkeklerde % 89,75 ve kadınlarda % 81,66 olduğu görülmektedir. Malatya’da 6 + yaş nüfusu incelendiğinde % 82,29 olan okuma yazma bilme oranının erkeklerde % 88,05 ve kadınlarda ise % 76,57 olduğu görülmektedir. Bu oran Elazığ ilinde erkeklerde % 87,77 ve kadınlarda % 73,08; Bingöl ilinde erkeklerde % 84,56 ve kadınlarda % 66,75; Tunceli ilinde erkeklerde % 85,91 ve kadınlarda % 72,67’dir.

Türkiye’de ikamet eden 6 + yaş nüfusun % 5,96’sı üniversite mezunudur (3 829 742 kişi). Bu kişilerden 3 508 954’ü yüksekokul veya fakülte mezunu (%91,62), 247 544’ü yüksek lisans mezunu (%6,46) ve 73 244’ü Doktora mezunudur (%1,91).

Malatya İstatistiki Bölgesi (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) sorumluluk alanında yer alan illerde üniversite mezunlarının 6+ yaş nüfusuna oranı incelendiğinde, Malatya’da üniversite mezunlarının oranı % 5,05 (33 285 kişi) iken bu oran Elazığ’da % 4,57 (22 583 kişi), Bingöl’de % 2,48 (5 569 kişi) ve Tunceli’de % 5,11’dir (4 142 kişi).

Malatya’da üniversite mezunlarının % 1,44’ü (480 kişi), Elazığ’da üniversite mezunlarının % 3,07’si (693 kişi), Bingöl’de üniversite mezunlarının % 0,48’i (27 kişi) ve Tunceli’de üniversite mezunlarının % 0,41’i (17 kişi) doktora mezunudur.