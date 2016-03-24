Pavyon Cinayetinde Karar

Pavyon sahibinin, pavyonu kiraya verdiği işletmeciyi öldürdüğü olayla ilgili cinayet davası sonuçlandı. Cinayeti işleyen sanık hapis cezasına çarptırılırken, 4 sanık beraat etti.

Geçtiğimiz Eylül ayında pavyon sahibinin, pavyonunu kiraya verdiği işletmecisini öldürdüğü cinayet davasının üçüncü duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, kararında cinayeti işleyen sanığa 15 yıl hapis cezası verirken, diğer sanıklar hakkında ise beraat kararını verdi.

Olay, 18 Eylül 2015 tarihinde Malatya merkez de sabah saatlerinde pavyon ve birahanelerin faaliyet gösterdiği Cezmi Kartay Caddesi üzerindeki bir pavyonun giriş kapısı önünde meydana gelmişti. Pavyon işletmecisi olduğu belirtilen 43 yaşındaki Murat K. adlı şüpheli, tartışmış olduğu kiracısı 42 yaşındaki Mehmet Emre Taştepe’yi pompalı tüfekle vurarak öldürmüştü. Olaydan sonra pavyon sahibi Murat K. ile birlikte arkadaşları H.Y. (43), B.T. (22) ve Ş.K. (50), M.K, (43) adlı şüpheliler tutuklanarak cezaevine konulmuşlardı.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanıklar Murat K. (43) ile birlikte arkadaşları H.Y. (43), B.T. (22) ve Ş.K. (50), M.K, (43) ile sanık avukatları Mehmet Nuri Koşar, Soner Gökçe, Haydar Kaplan, Selçuk Gedik ve mağdur tarafın Avukatı Bayram Özcan katıldı.

Tarafların esas hakkındaki son savunmalarının alındığı duruşmada mahkeme heyeti cinayeti işleyen Murat K.’ye haksız tahrik indirimi yaparak toplam 15 yıl hapis cezası verirken, nefsi müdafaa iddialarını reddetti.

Mahkeme heyeti sanıklardan H.Y.’ye oy birliği ile beraat kararı verilirken, diğer sanıklar B.T., Ş.K. ve M.K. hakkında ise oy çokluğu ile beraat kararı verildi. Oy çokluğu ile alınan beraat kararlarına mahkeme başkanı muhalefet şerhi koydu. Beraat kararlarının ardından tutuklu bu 4 sanık tahliye edildi.

Cezmi Kartay’da 6 ay önce işlenen cinayet davası 3. duruşmada biterken, davanın ikinci duruşmasında esas hakkında mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında cinayet şüphelisi Murat K.’ya tahrik altında suçu işlediğini ve bu nedenle müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla veya 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep ederken, cinayetin işlenmesine yardım etmekle suçlanan şüpheliler B.T., H.Y., M.K. ve Ş.K. içinde müebbet hapis cezası yerine 15 yıldan 20 yıla veya 10 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etmişti.

Bu arada, cinayet öncesi, anı ve sonrası güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com