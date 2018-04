Polat Tekvandocuları Ağırladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası için Malatya’da bulunan Federasyon yetkilileri, kulüp idarecileri, antrenörler ve hakemlerden oluşan 150 kişilik heyeti Gedik Sosyal Tesislerinde ağırladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa; Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Oktay Duymaz, Türkiye Tekvando Federasyonu Genel Sekreteri Emine Darıcı, MHK ve Teknik Kurul Üyeleri, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, kulüp idarecileri ve antrenörler katıldı.

BAŞKAN POLAT MİSAFİRLERİYLE TEK TEK TOKALAŞTI

Masaları tek tek dolaşarak misafirleriyle sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası için Malatya’ya il dışından gelen Federasyon yetkilileri, kulüp idarecileri, antrenörler ve hakemleri Yeşilyurt İlçesinde ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

“SİZLERİ GEDİK SOSYAL TESİSLERİMİZDE AĞIRLAMAKTAN ONUR DUYUYORUZ”

Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası gibi önemli bir organizasyonun Malatya’da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Böylesine geniş kapsamlı, ülkemizin farklı kentlerinden milli sporcularımızın katılımıyla düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonasının Malatya’da düzenlenmesi kararını veren Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kuruluna çok teşekkür ediyorum. Malatya’mız ekonomisiyle, ticaretiyle, sosyal yaşam alanları ve en önemlisi kadim medeniyet kültürümüzün en önemli yapı taşı olan misafirperverliğiyle ulusal ve uluslar arası organizasyonlara çok güzel ev sahipliği yapmaktadır. Malatya Türkiye’nin son yıllarda gelişim ve değişim gösteren, önde giden kentleri arasındadır. Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonasının da kentimizin tanıtımına çok önemli katkıları bulunmaktadır. Federasyonumuzun değerli yetkililerini, MHK ve Teknik Kurul Üyelerimizi, kulüp idarecilerimizi ve antrenörlerimizi her geçen gün büyüyen, gelişen ve yeni yatırımlarla çehresi değişen Yeşilyurt İlçemizde ki Gedik Sosyal Tesislerimizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Şampiyonada mücadele eden tüm kulüplerimize de başarılar diliyorum. Malatya’dan ayrılıp kentlerinize dönüş yaptığınızda orada yaşayan herkese en derin sevgilerimiz ve saygılarımızı iletin” dedi.

“SPORUN BÜTÜN ALANLARINI DESTEKLİYORUZ”

Yeşilyurt Belediyesinin sporun bütün alanlarını destekleyen bir hizmet anlayışına sahip olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Polat, “Sağlıklı bir yaşamın temelinde spor vardır, hepimizin mutlaka spor yapması gerekmektedir. Spor yapan bir insan bir yandan beden sağlığını korurken diğer taraftan zihin ve ruh yapısının da güçlü olmasını sağlamaktadır. Sportif etkinlikler zamanımızı en faydalı şekilde geçirmemize olanak tanımaktadır. Amatör sportif branşlar ise sporun temelini oluşturmaktadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak sporun bütün alanlarını destekliyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren bir yandan tesisleşme ve alt yapıya önem verirken, diğer taraftan kentimizdeki bütün amatör branşlara imkânlarımız ölçüsünde destek vermeye çalışıyoruz. Malatya Yeşilyurt Belediyespor çatısı altında faaliyetlerini sürdüren futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, güreş, tekvando, vücut geliştirme, okçuluk ve satranç dallarını destekliyoruz, mutlaka yaşatmamız gereken geleneksel sporlarımızdan cirit, okçuluk ve atlı okçuluk dallarının yaygınlaşması adına önemli katkılarda bulunuyoruz. Yerel yönetimler olarak spor yapacak alanlar ve sportif etkinlikler düzenlemezsek oluşacak boşluğu yanlış yönde dolduranlar olacaktır. Uyuşturucu başta olmak üzere kötü alışkanları engellemenin başlıca yolu; sportif alanları artırmak, amatör spora destek vermek, gençlerimizi spora teşvik edecek organizasyonlar yapmak ve spor yapacak ortamları hazırlamaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu anlayıştan yola çıkarak amatör sporumuzun daha güçlü ve kuvvetli hale gelmesi, amatör branşlarda yer alan takımlarımızı ve sporcularımızı desteklemek adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ”dedi.

“HACI UĞUR POLAT BAŞKANIMIZIN AMATÖR VERDİĞİ DESTEK TAKDİRE ŞAYANDIR”

Malatya amatörüne verdiği destekten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür eden Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, “ İl dışından gelen misafirlerimizi Gedik Kentpark’ta ağırlayan, amatör spora gönül vermiş, her zaman yanımızda ve desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a Türkiye Tekvando Federasyonu ve Malatya Amatör Camiası adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Başkanımız gerek tesisleşme yönünden gerekse de amatör kulüplerimize malzeme ve iaşe yardımlarından çok büyük destek sağlamaktadır. Başkanımızın amatöre verdiği desteği asla unutmadık, bundan sonrada unutmayacağız” dedi.

“GEDİK SOSYAL TESİSLERİNİN MİMARİ YAPISI VE HİZMET ALANLARINA HAYRAN KALDIK”

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Oktay Duymaz’da düzenlenen program ve gösterilen misafirperverlikten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sunarken şunları söyledi; “ Malatya’yı her zaman kendi evimiz gibi gördük, burada her zaman güzellikler ve misafirperverlikler gördük. Malatya’da olmaktan her zaman mutlu oluyoruz. Yeşilyurt Belediyesinin ilçeye yaptığı hizmetleri ve yatırımları öğrenince çok büyük bir bahtiyarlık duydum, yeni kurulan bir belediye olunmasına rağmen inanılmaz çalışmaların yapıldığını gördük. ‘İltifat marifete tabidir’ diye bir sözümüz var, Başkanımızı ve ekibini en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah Başkanımızın ve ekibinin yardımcısı olsun, yeni güzel yatırımlar yapmaları için kendilerine güç ve kuvvet nasip etsin. Özellikle şu anda içinde bulunduğumuz Gedik Sosyal Tesislerine hayran kaldım, gerek tesisin mimari yapısı gerekse de sunumlar ve ikramlar çok güzeldi, teşekkür ediyorum” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, programa katılanlarla Gedik Kentpark Sosyal Tesisleri önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

