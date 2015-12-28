Savunma Bakanı Meclis Dışından
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Meclis Başkanı İsmet Yılmaz’dan boşalan Milli Savunma Bakanlığına eski bakan Vecdi Gönül’ün getirildiğini açıkladı.
Vecdi Gönül, “3 dönem kuralı”na takıldığı için 7 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı gösterilmemiş ve Meclis’e girememişti.
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