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Savunma Bakanı Meclis Dışından

Savunma Bakanı Meclis Dışından
  • 28.12.2015
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Başbakan Ahmet Davutoğlu, Meclis Başkanı İsmet Yılmaz’dan boşalan Milli Savunma Bakanlığına eski bakan Vecdi Gönül’ün getirildiğini açıkladı.

Vecdi Gönül, “3 dönem kuralı”na takıldığı için 7 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı gösterilmemiş ve Meclis’e girememişti. 

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