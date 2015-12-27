‘Sivas’ı Yapanlar Bugün IŞİD’ci’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Madımak Katliamı’nın 21. Yıldönümünde yazılı bir açıklama yaptı. 21 yıldır sönmeyen bu ateşin yarattığı acıyı unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyleyen Ağbaba’nın açıklaması şu şekilde:

AĞBABA: 21 SENE ÖNCE MADIMAK’I YAKANLAR BUGÜN IŞİD TERÖRÜNÜ BESLEYENLERDİR.

“Bu ülkenin aydın insanları yakılalı tam 21 sene oldu. 2 Temmuz 1993’te 33 aydınımız devletin gözetiminde ve bilgisi dâhilinde canlı canlı yakıldılar. 21 sene boyunca o aydınlık insanların sesleri kulaklarımızdan silinmedi. Maraş’ta ve Çorum’da tertiplenen katliamlarla hesaplaşamayan devlet, bu katliamın baş sorumlusu olarak gösterilen kişiyi dahi Sivas’ta olmasına rağmen her ne hikmetse bulamadı ve yargı önüne çıkaramadı.

Bugün, IŞİD’i destekleyenler, 21 sene önce Madımak’ı yakan ve sonra katliamın üstünü örten zihniyetin uzantısındır.”

AĞBABA: SURİYE’Yİ KAN GÖLÜNE ÇEVİREN ZİHNİYETİ KAZIYIN, ALTINDAN MADIMAK’I YAKANLAR ÇIKACAKTIR.

“Bu ülke, Maraş’ta, Çorum’ta, Sivas’ta, Uludere’de, Gezi Direnişi’nde yüzlerce canını, aydınlık yüzünü kaybetti. Elbet birgün bu katliamcı zihniyetin yaptıklarından hesap sorulacaktır. Yıllar önce Çorum’un, Maraş’ın yoksul mahallelerinde yaşanan katliamlara göz yumanlar, Madımak katliamının üstünü örtenlerdir. Aynı kafa, Gezi Direnişi’ni Alevi Ayaklanması diye yaftalamaya kalkmış, Eskişehir’in karanlık bir sokağında Ali İsmail’i döve döve öldürmüş, Okmeydanı cemevinde Uğur’u vurmuştur. Tüm bunlar ortadayken, “Alevi Açılımı” diye utanmadan ülkenin gündemini bulandıranlar, geçmiş ile yüzleşmeden samimiyetlerini ispat edemezler.”

“Madımak’ın faili meşhurdur. Katliamın sorumlularını savunan avukatlar, yıllar içinde bugün ülkeyi yöneten partinin Belediye başkanı, Parti yöneticisi, milletvekili olmuşlardır. Yıllar içinde bu katliamcı zihniyetin nereden nereye evrildiğini görmek isteyenler, bugün IŞİD’i destekleyenlere baksınlar. Madımak Katliamının faillerini arayanlar çok uzağa değil, IŞİD’e tır gönderen zihniyete baksınlar.”

CHP İL BAŞKANININ AÇIKLAMASI..

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz da, Sivas Olayları’nın yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“2 Temmuz’da bundan tam 21 yıl önce Sivas’ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli kuşatılıp, onlarca yazar, ozan ve aydın yakılarak katledildi. İnsanlık tasrihinin en vahşi katliamlarından birisini yaşadık.

2 Temmuz katliam demektir, insanların, canların diri diri yakılması gibi bir canilik demektir.

Bu yüzden hüzün demektir. Bu yüzden insanlığın kabullenemeyeceği bir vahşet demektir. Bu yüzden hiçbir zaman unutulmayacaktır.

Üzerinden bunca yıl geçmiş olmasına rağmen, o görüntüleri her izlediğimizde il günkü gibi canımız yanmaktadır.

Katliamdan bu yana geçen sürede ne katliamı tertipleyen karanlık güçler ne de ihmalleri ile katliama yol veren sorumlular yargı önüne çıkarılabildi.

Gerçekleştirilen bu katliamın hesabı ortada kalmıştır. Göstermelik yargılamalar sonucu katliamların gerçek sorumluları yargılanmamış olup, 2 Temmuz Sivas katliamı, üzerinden geçen yıllara rağmen toplumun nazarında küllenmemekte, tam tersine toplumun kanayan yarası olmaya devam etmektedir.

Tarihin kirli ve karanlık sayfalarından biri olan Sivas katliamının hesabı gerçekten sorulmadan, bütün sorumlular ve failler yargılanmadan bu dava kapatılamaz. İnsanlık suçlarında zamanaşımı olmaz ve Sivas katliamı insanlığa karşı işlenmiş en vahim suçlardan biridir.

Bütün herkes bir kez daha bilmelidir ki; bazı Sivas davası sanıkları hakkındaki dava zamanaşımı nedeniyle düşmüş olsa da, Türkiye halkının bilincinde ve vicdanlarımızda bu davanın zamanaşımı olmayacaktır.

Demokrasiden, laiklikten ve insan haklarından yana olan duyarlı insanların, demokrasi mücadelesini daha güçlü bir şekilde verebilmesi için, 2 Temmuz Sivas katliamı unutulmaması ve unutturulmaması gereken bir katliamdır.

Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu insanlık suçuna dün de sessiz kalmadık, bu gün de sessiz kalmayacağız.

Sivas Katliamında hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor, katilleri ve arkasındaki karanlık güçleri lanetliyoruz.

Ve 2 Temmuz’da CHP İl Örgütü olarak bir kez daha Sivas’ta olacağız. “

ADD’DEN AÇIKLAMA..

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Malatya Şube Başkanı Yunus Millioğulları da, Sivas olaylarının yıldönümüyla ilgili açıklamasında “Baskı ve zulme karşı direnişin sembolü Pir Sultan Abdal’ı anmak ve onun düşüncelerini ortaya koymak için bir araya gelen aydınlarımızın 2 Temmuz 1993 tarihinde Sıvas’ta Madımak otelde yakılarak katledilmesi, sadece aydınlarımıza yapılan bir saldırı ve katliam değil Cumhuriyetimize ve çağdaş demokrasimize, aydınlık geleceğimize ve bir arada yaşama kültürümüze yapılmış saldırıdır.

Yaşanan bu katliam,Laikliğin bir arada, barış ve huzur içinde yaşamamızın tek güvencesi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.2 Temmuz, kara bir leke olarak tarihimizdeki yerini almıştır.İnsanlarımızın bir daha bu tür olaylar yaşamaması dileği ile,katledilen aydınlarımızı rahmetle anıyorum.”dedi.