“Suyun Yetmemesi Garip”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Mehmet Balin, “Bu kadar yüksek debide suyumuzun olması ve bunun da Malatya’ya yetmemesi garip şekilde karşıladığımız noktadır “dedi.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Mehmet Balin, Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Enis Aydoğan, MÜSİAD Malatya Şube Müdürü Ahmet Akbaşlı ile MÜSİAD yöneticileri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (MASKİ) Genel Müdürü Özgür Özdemir’i ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

“123 ARAÇ HİZMET ALIMI İLE KİRALANDI”

Ziyarette konuşan MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, Malatya Büyükşehir olmasıyla birlikte belde belediyelerin kapanması sonucu tüm il’in su ve kanalizasyon işyerinden sorumlu olduklarını belirtip, MASKİ olarak yeniden yapılanma süreci içerisinde olduklarını bildirdi. Özdemir, su ve kanalizasyon işinin tek elden yapıldığını vurguladı.

Özdemir, bir soru üzerine, geçtiğimiz günlerde törenle tanıttıkları 123 aracı hizmet alımı ile kiralama usulüyle alıp hizmete sunduklarını kaydetti.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Mehmet Balin ise, “Malatya’nın içme suyu kaynağının yeterli olmasına rağmen geçtiğimiz yaz mevsiminde içme suyu sıkıntısı yaşandığını ifade edip, “Bu kadar yüksek debide suyumuzun olması ve bunun da Malatya’ya yetmemesi garip şekilde karşıladığımız noktadır. İçme suyu şebekelerinden kaçak şekilde sulamada kullanılması önlenmeli ve disiplin altına alınmalıdır. Suyla alakalı sıkıntıların çözülmesi için inşallah hayırlı çalışmalar yapacağınıza inanıyor ve diliyoruz” ifadelerini kullandı.