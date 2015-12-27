Tartıştı..Minibüsü Yaktı!..

Malatya’da, elektrik şirketine ait aracın bir kişi tarafından yakıldığı iddia edildi. Edinilen bilgiye göre olay, Akçadağ ilçesi İkinciler köyünde meydana geldi. Malatya Aksa Elektrik Şirketi’nin kiraladığı 16 BTM 36 plakalı minibüs yakıldı. İddiaya göre, ikametgahların elektrik sayaçlarını okumaya gelen sayaç okuma memurları ile tartışan İkinciler köyü nüfusuna kayıtlı H.L (40) tartışma sonucu minibüsü ateşe vererek yaktı. Yangına Akçadağ itfaiye ekipleri müdahale etti.

Olay yerine gelen ilçe jandarma ekiplerince H.L. gözaltına alındı. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.