You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Örnek Resim


Opel Reklam
Malatya Haber -

Tekvandocu Kızlar Grup Birincisi

Tekvandocu Kızlar Grup Birincisi
  • 11.01.2017
  • 0

Malatyalı tekvandocular, Elazığ’da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Grup Müsabakalarında bayanlarda 52 puanla birinci, erkeklerde ise 26 puanla ikinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü 2016-2017 faaliyet programında yer alan, Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Grup Müsabakaları Elazığ’da yapıldı. Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Yakup Kılıç Spor Salonunda yapılan müsabakalara 7 İl 90 sporcu 14 antrenör katıldı. Malatya’yı temsilen müsabakalara katılan Taekwondo takımımız Bayanlarda 52 puanla birinci, Erkeklerde ise 26 puanla ikinci oldu

Bayanlarda dereceye giren sporcular:

29 kilogramda Ebrar öksüz birinci

33 kilogramda Ceren Güneş birinci

37 kilogramda Kardelen Kavak ikinci

41 kilogramda Şenay Akgül birinci

44 kilogramda Beyza Nur Kalkan üçüncü

47 kilogramda Rabia Kaya birinci

51 kilogramda Ayşe Nur Çelik birinci

55 kilogramda Halime Özlem Kuzucu birinci

59 kilogramda İsra Gül Turhan birinci

+59 kilogramda Merve İrem Kadıoğlu ikinci

Erkeklerde dereceye giren sporcular:

33 kilogramda Kadir Son üçüncü

37 kilogramda Mert Timur ikinci

41 kilogramda Taner İyem üçüncü

45 kilogramda Mustafa Tanış birinci

49 kilogramda Serhat Keklik üçüncü

53 kilogramda Muhammed Burak Özen üçüncü

57 kilogramda Furkan Türkoğlu üçüncü

61 kilogramda Tarık Elbir üçüncü

65 kilogramda İbrahim Duhan Turhan birinci

+65 kilogramda Ahmet Burak Kaya ikinci.

Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."