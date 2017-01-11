Tekvandocu Kızlar Grup Birincisi
Malatyalı tekvandocular, Elazığ’da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Grup Müsabakalarında bayanlarda 52 puanla birinci, erkeklerde ise 26 puanla ikinci oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü 2016-2017 faaliyet programında yer alan, Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Grup Müsabakaları Elazığ’da yapıldı. Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Yakup Kılıç Spor Salonunda yapılan müsabakalara 7 İl 90 sporcu 14 antrenör katıldı. Malatya’yı temsilen müsabakalara katılan Taekwondo takımımız Bayanlarda 52 puanla birinci, Erkeklerde ise 26 puanla ikinci oldu
Bayanlarda dereceye giren sporcular:
29 kilogramda Ebrar öksüz birinci
33 kilogramda Ceren Güneş birinci
37 kilogramda Kardelen Kavak ikinci
41 kilogramda Şenay Akgül birinci
44 kilogramda Beyza Nur Kalkan üçüncü
47 kilogramda Rabia Kaya birinci
51 kilogramda Ayşe Nur Çelik birinci
55 kilogramda Halime Özlem Kuzucu birinci
59 kilogramda İsra Gül Turhan birinci
+59 kilogramda Merve İrem Kadıoğlu ikinci
Erkeklerde dereceye giren sporcular:
33 kilogramda Kadir Son üçüncü
37 kilogramda Mert Timur ikinci
41 kilogramda Taner İyem üçüncü
45 kilogramda Mustafa Tanış birinci
49 kilogramda Serhat Keklik üçüncü
53 kilogramda Muhammed Burak Özen üçüncü
57 kilogramda Furkan Türkoğlu üçüncü
61 kilogramda Tarık Elbir üçüncü
65 kilogramda İbrahim Duhan Turhan birinci
+65 kilogramda Ahmet Burak Kaya ikinci.
Yeni Malatya Gazetesi