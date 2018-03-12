“Türk’ün Sarsılmaz İmanı ve Çelikten İradesi Dile Getirilmiştir”

İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Vali Ali Kaban, “ Aziz Türk Milleti’nin kutsallarına sahip çıkacağına inancımız ve itimadımız tamdır” dedi.

Malatya Valisi Ali Kaban

“Milletlerin geleceklerine yön veren, fikirleri ve icraatlarıyla milletinin gönlünde yer edinen müstesna şahsiyetler vardır ki geçen zamana rağmen hatıraları her dem tazedir, daima saygı, minnet ve özlemle yâd edilir, asla unutulmazlar.

Aziz Türk Milleti, yetiştirdiği ve tarihte silinmez izler bırakan emsalsiz şahsiyetler göz önüne alındığında başka hiçbir milletle kıyaslanamayacak derecede özel ve saygın bir millettir. Necip Milletimiz Alp Arslan, Fatih Sultan Mehmet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi devlet adamlarını; Ahmet Yesevi, Ak Şemseddin, Mehmet Akif gibi nice ilim, irfan ve gönül erlerini yetiştirmiş, onları yalnızca Türklüğe değil tüm insanlığa armağan etmiştir.

Milli Şairimiz Merhum Akif’in ‘Asım’ın Nesli’ diye tavsif ettiği genç nesillerimizin milli ve manevi değerlerimizi haiz olarak yetişmesi ve Şanlı Ecdadımızın taşıdığı erdemlere itibar göstermesi için görkemli tarihimizi ve tarihimizi yazan parlak simaları daima hatırlaması hayati önem arz etmektedir.

Merhum Akif’in “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” diye ettiği duayı, işgal günlerinin hissiyatımızda ne kadar derin yaralar açtığının ve istiklalimizi kazanmak için ne büyük fedakârlıklar yaptığımızın en güzel ifadesi olarak Türk Gençliği’nin hafızasına kazıması gerekmektedir.

Çünkü Akif’in kalbinden ve kaleminden süzülüp yüreklerimize işleyen İstiklâl Marşımızın her mısrasında Türk Milleti’nin bağımsızlık aşkı, mazlum milletlerin hürriyet nidaları, Türk’ün sarsılmaz imanı ve çelikten iradesi dile getirilmiştir.

Bu anlamda göz nurumuz, güven kaynağımız ve gurur vesilemiz olan gençliğimizin Aziz Türk Milleti’nin kutsallarına sahip çıkacağına inancımız ve itimadımız tamdır. Bu kutlu vazifelerinde Asım’ın Nesli Türk Gençliği’ne sonsuz başarılar diliyorum.

Bu vesileyle; İstiklal Marşımızın Şairi, Gönül ve Dava Adamı Mehmet Akif ERSOY’u ve başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere Milli Mücadelemizin Şanlı Kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor, Şanlı Bayrağımızın göklerden, İstiklal Marşımızın yüreklerden eksik olmamasını diliyor, Muhterem Malatya Halkına ve Aziz Milletimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yıldönümünü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “İstiklal Marşı, kabul edildiği ilk günün üzerinden 97 yıl geçmiş olmasına rağmen, dizeleriyle ve Mehmet Akif Ersoy’un ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ sözleriyle yüreklerimizi kabartmaya devam ediyor. Vatan toprakları işgal altındayken, her satırı bağımsızlık ve hürriyet kokan, milli birlik ve bütünlük ruhunun Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından satırlarda destanlaştırdığı İstiklal Marşımız, milli mücadelenin en çetin döneminde milletimize cesaret ve moral olmuştur. Milletimiz tarihte hiçbir zaman zulme boyun eğmemiş, varlığına kastedenlere gerekli dersi vermiş, vatanına ve hürriyetine canı pahasına sahip çıkmıştır. İstiklal Savaşı’nda da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kenetlenerek bir var olma mücadelesi veren halkımız, bağımsız ve hür yaşama kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha kabul ettirmiştir. Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da hiçbir tehdide boyun eğmeyecek, ülkemizin güvenliği için ne gerekiyorsa yapmaktan kaçınmayacağız. İstiklal Marşımızın kabulünün 97. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve değerli vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, İstiklal Savaşı’nda bu vatan için can veren, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İstiklal Marşı’nın “Ulusal Marş” olarak kabul edilişinin 97.yıl dönümü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, “İstiklal Marşı;milli mücadele ruhunu, aziz milletimizin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtmaktadır” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “İstiklal Marşımızın 12 Mart 1921 tarihinde T.B.M.M. tarafından kabul edilişinin 97.yıl dönümünü gururla kutlamaktayız. İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük savaşını ölümsüzleştiren, ortak düşünce ve değerlerde buluşturan, eşsiz bir eserdir. İstiklal Marşı, vatan sevgisini tüm değerlerin üstünde tutarak, tarihin akışını değiştiren, millet olarak yazdığımız kahramanlık destanının en güçlü şekilde ifade edilen şiirsel anlatımıdır.

Milletimizin milli ve manevi değerlerini yeni nesillere aktaran abide şahsiyetlerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy, Kurtuluş Savaşı yıllarında bütün bir millete umut ışığı olmuştur. Milli ruhun özgürlük mücadelesine dönüşmesinde, Mehmet Akif Ersoy’un coşkulu mısralarının çok büyük katkısı olmuştur.

Merhum Mehmet Akif’in, vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı; milli mücadele ruhunu, bağımsızlığından katiyen ödün vermeyen aziz milletimizin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtmaktadır.

Bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü ve kahramanlık destanımızı dünyaya haykırdığımız , her kıtası milletimizin büyük mücadelesini anlatan İstiklal Marşımızın büyük şairi, vatansever Mehmet Akif Ersoy’u ve onun yüksek ideallerini, aziz hatırasını bugün bir kez daha minnetle, saygıyla yâd ediyoruz.

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. İstiklal Marşı’mızın kabulünün 97.yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum “ dedi.

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar

“Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nı Ankara’daki Taceddin Dergâhı’nda yazdığı ve İstiklal Harbi’ni verecek olan Türk ordusuna hitap etmiştir.”İstiklal Marşı, Türk milletinin eseridir” diyerek kendi eserlerine dâhil etmemiştir. Türk milletine kefen biçmek isteyenlerin sonunun korkunç olacağını tüm cihana haykırmıştır. İslam âleminin geçmişten beri bayraktarı olan bu milletin yıkılmasının Müslüman âlemi için bir yıkım olacağını “bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli” dizeleri ile ifade etmiştir.

Karanlık günlerden aydınlığa çıkışımızın simgelerinden biri olan İstiklal Marşımızı her Türk, kelimesi kelimesine içerisine sindirmeli ve ecdat yadigârı bu topraklar için gerektiğinde canını bile vermekten çekinmemelidir.

“Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazmayı nasip etmesin” diyecek kadar vatan aşığı olan Mehmet Akif’i rahmet ve saygıyla anıyorum. Bizlerin duası da bu milletin bir daha İstiklal Marşı yazmak zorunda kalmaması yönündedir.”dedi.

Eğitim-İş Malatya Şube Başkanı Hatem Denktaş

“Ulusumuz, varlığına ve bölünmez bütünlüğüne yönelen tehditlere karşı tarih önünde büyük bir sınav vermiş, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı başarıya ulaştırmıştır.

Büyük şair Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan ve kurtuluş destanını ölümsüzleştiren İstiklal Marşı, bağımsızlığımızın en önemli simgelerindendir.

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’yla, toplumumuzu birarada tutan değerleri ve özellikleri en iyi şekilde dile getirmiştir.

Kurtuluş Savaşı’nı yürüten, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, 12 Mart 1921 gününde İstiklal Marşı’nı ulusal marş kabul ederek, yeni ve bağımsız Türk Devleti’nin kuruluşu yolunda önemli bir adım atmıştır.

Bugün hepimize düşen görev, geçmişte gösterilen çabaların anlam ve öneminin bilincine vararak, atalarımızın emaneti olan yurt topraklarına sahip çıkmak, Cumhuriyetimizi tüm kazanımlarıyla sonsuza dek korumak ve yaşatmaktır.

İstiklâl Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ulusal marş olarak kabul edilişinin 97. yıldönümünde, başta Büyük Önderimiz Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını ve değerli şair Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla anıyoruz.”

Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Emrah Yılan

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan İstiklal Marşımızın kabulünün 97. yılı nedeniye yazılı bir açıklama yaparak “Ülkü Ocakları İstiklal Marşımızda sözü geçen son Ocaktır.

Şiirlerini yazarken Kuran’ı Kerim’den ilham alan Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nı kaleme alırken; Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicreti sırasında müşriklerden saklandıkları yer olan Sevr Mağarasında yanında bulunan Hazreti Ebubekir’e “Korkma ya Ebubekir, Allah bizimledir” dediği aklına gelir. İstiklal Marşı’nı da “Korkma” diye yazmaya başlar.

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

Ersoy’un Kurtuluş Savaşının kazanılacağına olan inancı Türk Askerinin yürekliliğine ve özverisine olan güveni Türk milletinin bağımsızlığa yurduna ve hakka bağlılığını dile getirir.

Mehmet Akif Ersoy, bizlere Kurtuluş Savaşımızı bağımsızlığı Mehmetçiği derin duygularla anlatan büyük bir marş armağan etmiştir.

Akif geçim sıkıntısı yaşadığı dönemde dahi kendisine yazdığı şiir olan İstiklal Marşımızdan dolayı verilen ödülü kabul etmeyecek kadar Vatan aşığı bir devlet adamıydı.

Ülkü Ocakları İstiklal Marşımızda sözü geçen son Ocaktır.

Kükremiş sel gibi bentleri çiğneyerek aşan ve engellere sığmayarak taşan şehitlerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyoruz. Ne mutlu Türk’üm Diyene’ dedi.

Bülten- malatyahaber.com