Vali de Oradaydı
Malatya’da polisin fünyeyle müdahale ettiği şüpheli paket boş çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kanalboyu’nda kaldırım üzerinde unutulan paket, çevre esnafı tarafından emniyet ekiplerine bildirildi.
Vali Halil İbrahim Daşöz de tesadüfen olay yerinde bulunurken, paket, bomba uzmanı ekipler tarafından fünye ile patlatıldı.
Paketin boş çıkmasıyla herkes rahat bir nefes aldı.
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