Eski Belediye Başkan Yardımcısı Tutuklandı

Kulis
Malatya’da belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunan ve 15 Temmuz’dan sonra da FETÖ/PDY’ye yakın olduğu gerekçesiyle ihraç edilen, polisin terör örgütüyle...
FORBES Türkiye Dergisi, “En Zengin 100 Türk” listesini açıkladı. 5 Malatyalı işadamının bulunduğu listede, Malatyalı işadamı Erman Ilıcak (fotoğraftaki) 4...
Başbakan Binali Yıldırım’ın Malatya programında Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(MESOB) Başkanı Şevket Keskin, talep ve çözüm önerilerinin yer aldığı...
Eski Vali Toprak, Darbe Girişimi ile ilgili tanık olarak dinlendi, tutuklu eski Ordu Komutanı tepki gösterdi 15 Temmuz Darbe Girişimi...
Başhekim anlattı: Mali durumu düzelttik.. 7 ameliyathane çalışmıyor.. 6 milyon TL kan parası ödedik.. “Mali tablomuz sıkıntılıydı, artık düzelttik” İnönü...
Malatya’nın henüz büyükşehir statüsünde olmadığı 2011 yılında, İl Özel İdaresi, Malatya Belediyesi ve Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortaklığı ile büyük...
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba , TBMM’de düzenlediği basın toplantısında kadroya alınmayan taşeron işçileri, kadro başvuruları...
Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi’nin Ocak ayı toplantısında bazı üyeler arasında yaşanan gerginliğin bazı çevrelerce çarpıtılarak oda hakkında bir algı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yönelik “tehdit” içeren sözleri nedeniyle CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkından suç duyurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı...
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, “Onkoloji Hastanesi talebinde bulunmam, ikinci üniversite talep etmem, Şeker Fabrikasının...
PAYİTAHT “ABDÜLHAMİD” DİZİSİNDE MALATYA KAYISISINA SÜPER TANITIM.. TRT’nin son dönemlerdeki en popüler dizisi olan Payitaht Abdülhamid’in yayınlanan son bölümüne Malatya’nın...
Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde yaklaşık 3 yıldır Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Uçak, bu görevinden alınarak Strateji Daire Başkanlığına...
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Gürkan,...
AKP Milletvekili Mustafa Şahin, Miraç Kültür Merkezi’ni ziyaret etti, dernek mensuplarıyla görüştü. Şahin’in ziyaretine ve buradaki açıklamalarına ilişkin olarak AKP’den...
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Ocak ayı meclis toplantısında yumruklu kavga çıktı, bir meclis üyesi yumruk darbesi sonucu yaralandı....