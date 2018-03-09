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Malatya Haber -

Kulis

Eski Belediye Başkan Yardımcısı Tutuklandı
Eski Belediye Başkan Yardımcısı Tutuklandı
Malatya’da belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunan ve 15 Temmuz’dan sonra da FETÖ/PDY’ye yakın olduğu gerekçesiyle ihraç edilen, polisin terör örgütüyle...
‘En Zengin 100 Türk’ten 5’i Malatyalı
‘En Zengin 100 Türk’ten 5’i Malatyalı
FORBES Türkiye Dergisi, “En Zengin 100 Türk” listesini açıkladı. 5 Malatyalı işadamının bulunduğu listede, Malatyalı işadamı Erman Ilıcak (fotoğraftaki) 4...
Başbakan’a Sunulan Dosyada Neler Var?
Başbakan’a Sunulan Dosyada Neler Var?
Başbakan Binali Yıldırım’ın Malatya programında Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(MESOB) Başkanı Şevket Keskin, talep ve çözüm önerilerinin yer aldığı...
Eski Vali ve Eski Komutan Mahkemede Kapıştı
Eski Vali ve Eski Komutan Mahkemede Kapıştı
Eski Vali Toprak, Darbe Girişimi ile ilgili tanık olarak dinlendi, tutuklu eski Ordu Komutanı tepki gösterdi 15 Temmuz Darbe Girişimi...
İşte TÖTM’nin Röntgeni.. “Ciddi Şekilde Kadro İhtiyacımız Var”
İşte TÖTM’nin Röntgeni.. “Ciddi Şekilde Kadro İhtiyacımız Var”
Başhekim anlattı: Mali durumu düzelttik.. 7 ameliyathane çalışmıyor.. 6 milyon TL kan parası ödedik.. “Mali tablomuz sıkıntılıydı, artık düzelttik” İnönü...
Büyük Hedefle Kuruldu, Şimdi Çay Bahçesi İşletiyor!
Büyük Hedefle Kuruldu, Şimdi Çay Bahçesi İşletiyor!
Malatya’nın henüz büyükşehir statüsünde olmadığı 2011 yılında, İl Özel İdaresi, Malatya Belediyesi ve Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortaklığı ile büyük...
“Herkes Sussa Biz Susmayacağız”
“Herkes Sussa Biz Susmayacağız”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba , TBMM’de düzenlediği basın toplantısında kadroya alınmayan taşeron işçileri, kadro başvuruları...
“Bizim Hesabımız Yok, Oyunları Bozacağız”
“Bizim Hesabımız Yok, Oyunları Bozacağız”
Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi’nin Ocak ayı toplantısında bazı üyeler arasında yaşanan gerginliğin bazı çevrelerce çarpıtılarak oda hakkında bir algı...
Erdoğan’dan Ağbaba Hakkında Suç Duyurusu
Erdoğan’dan Ağbaba Hakkında Suç Duyurusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yönelik “tehdit” içeren sözleri nedeniyle CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkından suç duyurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı...
“Neden Birilerini Rahatsız Ediyor?”
“Neden Birilerini Rahatsız Ediyor?”
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, “Onkoloji Hastanesi talebinde bulunmam, ikinci üniversite talep etmem, Şeker Fabrikasının...
“Malatya’dan Ahmet Efendi Gönderdi”
“Malatya’dan Ahmet Efendi Gönderdi”
PAYİTAHT “ABDÜLHAMİD” DİZİSİNDE MALATYA KAYISISINA SÜPER TANITIM.. TRT’nin son dönemlerdeki en popüler dizisi olan Payitaht Abdülhamid’in yayınlanan son bölümüne Malatya’nın...
‘Fırsat Bu Fırsat’ Tasfiyesi mi?!
‘Fırsat Bu Fırsat’ Tasfiyesi mi?!
Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde yaklaşık 3 yıldır Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Uçak, bu görevinden alınarak Strateji Daire Başkanlığına...
“Başkanım Bizi Ziyaret Eden İlk Siyasetçi”!.
“Başkanım Bizi Ziyaret Eden İlk Siyasetçi”!.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Gürkan,...
Şahin 70’lerden İtibaren FETÖ’yü Farketmiş
Şahin 70’lerden İtibaren FETÖ’yü Farketmiş
AKP Milletvekili Mustafa Şahin, Miraç Kültür Merkezi’ni ziyaret etti, dernek mensuplarıyla görüştü. Şahin’in ziyaretine ve buradaki açıklamalarına ilişkin olarak AKP’den...
TSO Meclisinde Kavga
TSO Meclisinde Kavga
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Ocak ayı meclis toplantısında yumruklu kavga çıktı, bir meclis üyesi yumruk darbesi sonucu yaralandı....
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Eski Belediye Başkan Yardımcısı Tutuklandı
Eski Belediye Başkan Yardımcısı Tutuklandı
‘En Zengin 100 Türk’ten 5’i Malatyalı
‘En Zengin 100 Türk’ten 5’i Malatyalı
Başbakan’a Sunulan Dosyada Neler Var?
Başbakan’a Sunulan Dosyada Neler Var?
Eski Vali ve Eski Komutan Mahkemede Kapıştı
Eski Vali ve Eski Komutan Mahkemede Kapıştı
İşte TÖTM’nin Röntgeni.. “Ciddi Şekilde Kadro İhtiyacımız Var”
İşte TÖTM’nin Röntgeni.. “Ciddi Şekilde Kadro İhtiyacımız Var”
Büyük Hedefle Kuruldu, Şimdi Çay Bahçesi İşletiyor!
Büyük Hedefle Kuruldu, Şimdi Çay Bahçesi İşletiyor!
“Herkes Sussa Biz Susmayacağız”
“Herkes Sussa Biz Susmayacağız”
“Bizim Hesabımız Yok, Oyunları Bozacağız”
“Bizim Hesabımız Yok, Oyunları Bozacağız”
Erdoğan’dan Ağbaba Hakkında Suç Duyurusu
Erdoğan’dan Ağbaba Hakkında Suç Duyurusu
“Neden Birilerini Rahatsız Ediyor?”
“Neden Birilerini Rahatsız Ediyor?”
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