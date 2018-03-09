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Malatya Haber -

Spor

F.Bahçe Boynu Bükük Gitti, Yaralı Geliyor
F.Bahçe Boynu Bükük Gitti, Yaralı Geliyor
Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 25.haftasında 11 Mart Pazar günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Fenerbahçe ile...
“Oyun Disiplininden Hiç Kopmuyoruz”
“Oyun Disiplininden Hiç Kopmuyoruz”
Evkur Yeni Malatyaspor’un sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, Fenerbahçe karşısında iyi mücadele edip, istedikleri sonucu almak istediklerini söyledi. Kendisine...
Projenin Malatya Ayağı Tamamlandı
Projenin Malatya Ayağı Tamamlandı
Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı Stratejik Ortaklıklar kapsamında desteklenen İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülen ‘‘Sosyal İçerme Aracı Olarak...
“Kazanan Taraf Olacağız”
“Kazanan Taraf Olacağız”
EYMS yöneticilerinin ziyaret ettiği Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Pazar günü Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor’un sahadan...
Yüksek Fiyattan Yakınan Berber Gevrek’in Davetlisi
Yüksek Fiyattan Yakınan Berber Gevrek’in Davetlisi
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe maçında uygulanacak yüksek bilet fiyatı uygulamasını çektiği video ile eleştiren bir kuaför...
“Taraftarlarımızın Stadı Doldurmalarını Bekliyoruz”
“Taraftarlarımızın Stadı Doldurmalarını Bekliyoruz”
Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, ligdeki iyi gidişatlarını Fenerbahçe karşısında alacakları iyi sonuçla sürdürmek istediklerini söyledi. Ligde iyi...
“Fenerbahçe’nin Açıklaması Talihsiz”
“Fenerbahçe’nin Açıklaması Talihsiz”
 Evkur Yeni Malatyaspor’un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, uygulanan bilet fiyatı politikasının Fenerbahçe’ye yapılan ayrı bir uygulama olmadığını ifade ederek, “Bu...
“İstanbul’un Rövanşını Malatya’da Alacağız”
“İstanbul’un Rövanşını Malatya’da Alacağız”
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’un Faslı golcüsü Khalid Boutaib, sezonun ilk yarısında yenildikleri Fenerbahçe’yi 11 Mart Pazar...
Kırsal Yatırım Destekleri Anlatıldı
Kırsal Yatırım Destekleri Anlatıldı
Darendeli çiftçiler ve girişimciler, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı Programı-2 (IPARD II) üçüncü çağrı dönemine ilişkin bilgilendirildi. Tarım...
İşitme Engelli Sporcuların Başarısı
İşitme Engelli Sporcuların Başarısı
Malatya‘da Akşemseddin İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri, İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda 15 altın madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü...
Halı Saha Turnuvası Sona Erdi
Halı Saha Turnuvası Sona Erdi
Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisinin okullar arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek, gençlerin sportif etkinliklere katılımını artırmak amacıyla düzenlediği ‘Liseler Paslaşıyor’ halı saha...
“Sporla Topluma Kazandırmayı Amaçlıyoruz”
“Sporla Topluma Kazandırmayı Amaçlıyoruz”
Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı Stratejik Ortaklıklar kapsamında desteklenen ve İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile 7 proje ortağıyla birlikte...
Satranç Sporcularından Poyraz’a Ziyaret
Satranç Sporcularından Poyraz’a Ziyaret
Malatya’da Vergi Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde yapılan Satranç Turnuvasında dereceye giren sporcular ve aileleri, Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz’ı...
Bayansalduz Seçmelerde İddialı
Bayansalduz Seçmelerde İddialı
Malatya Doğuş Spor kulübünün tekvandocusu Emir Bayansalduz, Türkiye Tekvando teknik kurullarınca mili takıma seçildi. Turkıs Open Uluslararası Turnuvada mili takımı...
“Büyük Takımlar Kadar İşler Başardık”
“Büyük Takımlar Kadar İşler Başardık”
Evkur Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Arturo Rafeal Mina Meza, lige yeni çıkan bir takım olmalarına karşın iyi işler yaptıklarını söyledi....
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F.Bahçe Boynu Bükük Gitti, Yaralı Geliyor
F.Bahçe Boynu Bükük Gitti, Yaralı Geliyor
“Oyun Disiplininden Hiç Kopmuyoruz”
“Oyun Disiplininden Hiç Kopmuyoruz”
Projenin Malatya Ayağı Tamamlandı
Projenin Malatya Ayağı Tamamlandı
“Kazanan Taraf Olacağız”
“Kazanan Taraf Olacağız”
Yüksek Fiyattan Yakınan Berber Gevrek’in Davetlisi
Yüksek Fiyattan Yakınan Berber Gevrek’in Davetlisi
“Taraftarlarımızın Stadı Doldurmalarını Bekliyoruz”
“Taraftarlarımızın Stadı Doldurmalarını Bekliyoruz”
“Fenerbahçe’nin Açıklaması Talihsiz”
“Fenerbahçe’nin Açıklaması Talihsiz”
“İstanbul’un Rövanşını Malatya’da Alacağız”
“İstanbul’un Rövanşını Malatya’da Alacağız”
Kırsal Yatırım Destekleri Anlatıldı
Kırsal Yatırım Destekleri Anlatıldı
İşitme Engelli Sporcuların Başarısı
İşitme Engelli Sporcuların Başarısı
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