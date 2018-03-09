F.Bahçe Boynu Bükük Gitti, Yaralı Geliyor

Spor
Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 25.haftasında 11 Mart Pazar günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Fenerbahçe ile...
Evkur Yeni Malatyaspor’un sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, Fenerbahçe karşısında iyi mücadele edip, istedikleri sonucu almak istediklerini söyledi. Kendisine...
Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı Stratejik Ortaklıklar kapsamında desteklenen İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülen ‘‘Sosyal İçerme Aracı Olarak...
EYMS yöneticilerinin ziyaret ettiği Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Pazar günü Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor’un sahadan...
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe maçında uygulanacak yüksek bilet fiyatı uygulamasını çektiği video ile eleştiren bir kuaför...
Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, ligdeki iyi gidişatlarını Fenerbahçe karşısında alacakları iyi sonuçla sürdürmek istediklerini söyledi. Ligde iyi...
Evkur Yeni Malatyaspor’un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, uygulanan bilet fiyatı politikasının Fenerbahçe’ye yapılan ayrı bir uygulama olmadığını ifade ederek, “Bu...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’un Faslı golcüsü Khalid Boutaib, sezonun ilk yarısında yenildikleri Fenerbahçe’yi 11 Mart Pazar...
Darendeli çiftçiler ve girişimciler, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı Programı-2 (IPARD II) üçüncü çağrı dönemine ilişkin bilgilendirildi. Tarım...
Malatya‘da Akşemseddin İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri, İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda 15 altın madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü...
Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisinin okullar arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek, gençlerin sportif etkinliklere katılımını artırmak amacıyla düzenlediği ‘Liseler Paslaşıyor’ halı saha...
Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı Stratejik Ortaklıklar kapsamında desteklenen ve İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile 7 proje ortağıyla birlikte...
Malatya’da Vergi Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde yapılan Satranç Turnuvasında dereceye giren sporcular ve aileleri, Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz’ı...
Malatya Doğuş Spor kulübünün tekvandocusu Emir Bayansalduz, Türkiye Tekvando teknik kurullarınca mili takıma seçildi. Turkıs Open Uluslararası Turnuvada mili takımı...
Evkur Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Arturo Rafeal Mina Meza, lige yeni çıkan bir takım olmalarına karşın iyi işler yaptıklarını söyledi....