1. Amatörde Son Bilet Kime?

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde normal sezon Pazar günü oynanacak olan son karşılaşmalarla tamamlanacak. B Grubu’nda Arguvan Belediyespor ile Ataköyspor, A Grubu’nda ise Pütürge Belediyespor adını Play-off’a yazdırdı. A Grubu’nda Play-off’a kalacak son takım ise Pazar günü belli olacak.

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde son hafta heyecanı yaşanacak. A Grubu’nda oynadığı 13 karşılaşmada 10 galibiyet, 3’te beraberlik alan Pütürge Belediyespor, 33 puanla namağlup zirvede yer aldı ve adını Play-off’a yazdırdı.

A Grubu’nda Demirspor ile Hekimhan Belediyesi Gençlikspor arasında Play-off’a kalmak için kıyasıya bir yarış vardı. Ligin son haftasına girilirken Demirspor 28 puanla ikinci, Hekimhan Belediyesi Gençlikspor ise üçüncü sırada yer alıyor. Grup’ta ikinci sırada yer alacak olan takım 4’lü finale adını yazdıracak son takım olacak.

B Grubu’nda ise Play-off’a kalan takımlar belli oldu. Arguvan Belediyespor, grupta oynadığı 11 karşılaşmada 10 galibiyet, 1’de beraberlik aldı ve 31 puanla zirvede yer aldı. Geçen sezonun şampiyonu olan mavi beyazlılar, bu sezonda Play-off’a kalma başarısını gösterdi. Grup’ta 11 hafta sonunda 8 galibiyet, 1 beraberlik, 2’de mağlubiyet alan Ataköyspor ise 25 puanla ikinci sırada yer aldı ve adını Play-off’a yazdırmayı başardı.

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde son haftanın programı şöyle:

4 Mart Pazar

A Grubu

Yeşiltepe 3 nolu saha

13.00 Demirspor-1966 Malatya Gençlik

15.00 Sanayispor-Malatyaspor

Yeşiltepe 2 nolu saha

15.00 Battalgazi Belediyespor-Kale Gençlerbirliği

Hekimhan İlçe Stadı

13.00 Hekimhan Belediyesi Gençlikspor-Pütürge Belediyespor

B Grubu

Yeşilyurt İlçe Stadı

14.30 Ataköyspor-Orduzuspor

Ören Stadı

14.30 Akçadağspor-Darendespor

Arguvan İlçe Stadı

13.00 Arguvan Belediyespor-Adafı Kartalspor.

AMATÖR A VE B GRUPLARI PUAN CETVELİ

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi