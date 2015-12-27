1 Liralık Gasp!

Akşam saatlerinde Sancaktar Mahallesinde genç bir kız, arkadan gelerek ağzını kapatan bir şahsın saldırısına uğradı ve üzerindeki parası gasbedildi.

Polisten edinilen bilgiye göre; 17.30 sıralarında Sancaktar Mahallesindeki teyzesine gitmekte olan S.K. adlı genç kız, arkadan gelen 25 yaşlarındaki bir kişinin saldırısına uğradı. S.K., ağzını kapatarak para isteyen şahsa üzerindeki 1 lirayı verdiğini, şahsın parayı alarak kaçtığını bildirdi. Polis, saldırganın kimliğini belirlemeye ve yakalamaya çalışıyor.

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V.Ç. adlı şahıs, merkez PTTye gidip bir süre sonra ayrıldığını ve daha sonra üzerindeki cüzdanın olmadığını fark ettiğini, yankesicilik yoluyla çalınan cüzdanının bulunmasını istediğini polise bildirdi.

Çukurdere Mahallesinde 36 yaşındaki H.U. adlı şahsa ait 50 kilo kuru kayısının çalındığı belirtilirken, şahsın kapı önünde görüp şüphelendiği 35 yaşındaki N.U., 46 yaşındaki M.P. ve 29 yaşındaki N.P. adlı kadınların polisçe gözaltına alındıkları, bu kişilerin susma hakkını kullanıp ifade vermedikleri ve kimliklerinin saptanmasından sonra salıverildikleri öğrenildi.

Doğanşehir ilçesi Doğu Mahallesinde oturan 26 yaşındaki S.S., akşama doğru ayrılıp gece döndüğü evinde çamur izleri görünce hırsız girdiğini fark ettiğini, evden 1 altın set, 10 altın bilezik ile 170 lira parasının çalındığını, zararının 15 bin lira olduğunu polise bildirdi.