10 HES Devrede, 9’u da Yolda

Malatya’da kurulu 10 adet Hidroelektrik Santrali(HES)’nin elektrik üretim kapasitesinin 59,46 Megavat (MW)* olduğu bildirildi. 9 adet HES’in de kurulum aşamasında olduğu kaydedildi. Kurulum aşamasında olan HES’lerin elektrik üretim kapasitelerinin 82,8 MW olduğu ifade edildi.

Türkiye Elektrik İletişim AŞ’nin (TEİAŞ) verilerine göre Malatya’da 9’u yatırım aşamasında, 10’u da üretim aşamasında olmak üzere Malatya’da hali hazırda 19 adet HES bulunuyor. Üretim aşamasında olan HES’lerin elektrik üretim kapasitesinin 59.46 MW, yatırımları devam eden HES’lerin enerji üretim kapasitesinin de 82,8 MW olduğu belirtildi.

Özellikle çevreci kurum ve kuruluşların büyük tepkilerine neden olan hidroelektrik santralleri Malatya’nın belli başlı akarsu ve barajları üzerine kurulurken, Kaynarca, Çukurkaya, Tepehan, Kayabaşı, Karanlıkdere, Gemköprü, Kuşkonmaz, Suçatı ve Arapgir Regülatörü ve Hidroelektrik santralleri projelerinin de kurulum aşamasında olduğu kaydedildi.

Halihazırda faaliyette bulunan HES’ler ve üretim kapasiteleri şöyle:

Malatya Şeker Fabrikası HES: 5,544 MW

Güdül HES (1 ve 2): 7,240 MW

Tohma HES: 12,500 MW

Sancar HES: 0,740 MW

Kernek HES: 0,832 MW

Keklicek HES: 8,647 MW

Hacılar HES: 13,34 MW

Erkenek HES: 0,320 MW

Derme HES: 4,500 MW

Aksu HES: 5,770 MW

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* Megavat (MW): Bir milyon vat değerinde elektrik güç birimi

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com