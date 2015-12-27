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Malatya Haber -

100 Bin Kapak Topladılar

100 Bin Kapak Topladılar
  • 27.12.2015
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Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Engelliler Merkezi tarafından yürütülen ”Bir Kapak Bin Özgürlük Projesi” kapsamında ana sınıfı öğrencileri 100 bin kapak topladı. 
     
Mehmet Topsakal İlköğretim Okulu ana sınıfı öğrencileri, Engelliler Merkezi’ni ziyaret ederek, topladıkları kapakları teslim etti. Engelliler Merkezi Müdürü Seyit Soner Yılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, duyarlılık gösteren öğrencilere teşekkür etti. Tüm okullardan destek gelmeye devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, toplanan kapaklarla engellilere tekerlekli sandalye alınacağını söyledi. 
     
Öğretmen Tuba Atan da, atılan bir kapağın değerlendirildiğinde birçok engelliyi hayata bağlayacak bir sandalyeye dönüşeceğini proje afişini gördüğünde düşündüğünü belirtti. 
     
Atan, ”Bu durum bizi çok ümitlendirdi ve öğrencilerimiz daha açılmamış plastik kutuların kapaklarını getirdi. 20 çuval, yani 100 bin kapak topladık. Öğrencilerimizi kutluyorum” dedi. 
     
Yılmaz, kapak toplayan öğrencilere kitap hediye etti. 

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