Malatya Kitaplığı başlağı altında 100 adet değişik kitap bastırılacağı bildirildi.

Vali Ulvi Saran, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Malatya kültür hayatını yansıtan bir kitaplık dizisi oluşturuyoruz. Malatya Kitaplığı adı altında 100 kitap dizisi oluşturacağız. Farklı başlıklar altında Malatya kültür değerlerini kitaplaştırıyoruz. Şu anda 60’ın üzerinde kitap başlığı tesbit ettik. Sanat, edabiyat, sanat tarihi, çoğrafya, kültür, şehir tarihi ve benzeri konularda tesbit ettiğimiz farklı başlıklar altında 100 kitap bastıracağız. 10 tanesini yayına hazır hale getirdik. Kısa sürede ilk 10’unu bastıracağız. Bunun adına Malatya Kitaplığı diyoruz”dedi.

Malatya’nın kültür ve sanat hayatına katkıda bulunmak isteyenlere de seslenen Vali Saran, “Kendi arşivlerinde, tavan aralarında, sandık ve dolaplarında Malatya’nın geçmişine ait ne kadar bilgi ve belge varsa bize getirsinler. Filmi çekildikten sonra aslı yine getirene verilecektir. Bu bir eski ferman olabilir, yazılmış bir mektup olabilir, bir resmi belge olabilir. Eski bir kitap olabilir. Bunları bizimle paylaşmalarına arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.