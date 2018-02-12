11 Hemzemin Geçit Çalışması Sürüyor

Devlet Demir Yolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya merkez ve ilçelerdeki çeşitli noktalarda 11 adet hemzemin geçit projesinin çalışmaları devam ediyor.

Toplamda 85 milyon TL tahmini keşif bedeli olan projelerden, Dilek Göçmen Yolu ve Doğanşehir Polatköy hariç diğer 9 projenin çiziminin tamamlandığı bu yıl içinde yapım çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Devlet Demir Yolları 5. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, projesi tamamlanan Hekimhan Güzelyurt, Malatya Fethiye, Malatya Yazıhan, Yazıhan Sürür Köyü, Yeşiltepe Samanköy, Topsöğüt Köy Yolu, Battalgazi Kemerköprü yolu, Battalgazi Bahçeler Yolu üzerindeki hemzemin geçitlerin yapımına başlanacak.

Dilek Yaka Köyü’nde yapılmakta olan hemzemin geçit projesinde ise sona yaklaşıldı. Projedeki fiziki gerçekleşme oranının yüzde 90 oranında olduğu kaydedildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com