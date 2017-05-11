11 Yıllık Süper Lig Hasretini Noktalamak İtiyorlar

TFF 1. Lig’de geride kalan 32 hafta sonunda 60 puanla zirvede yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin bitimine 2 hafta kala elinde önemli bir avantajı bulunduruyor. Ligin ikinci sırasındaki Sivasspor ile 2, üçüncü sıradaki Eskişehirspor ile de 5 puan fark bulunan sarı kırmızılılar, ligin 33’ncü haftasında sahasında Boluspor’u yenerek, bu sezon Süper Lig’e adını yazdıran ilk takım olmak istiyor.

Ligin bitimine 2 hafta kala elinde önemli bir avantajı bulunduran Evkur Yeni Malatyaspor, Boluspor’u sahasında yenerek, Malatya’nın 11 yıllık Süper Lig özlemini de dindirmek istiyor.

MALATYASPOR 2006’DA DÜŞTÜ

1966 yılında Malatya amatör takımları Adafıspor, Hürriyet Gençlik, Çoşkunspor ve Akınspor’un birleşmesiyle kurulan Malatyaspor, 1987-88 sezonunda kendi sahasında Galatasaray’ı 3-1, Beşiktaş’ı 5-3, Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek, sahasında üç büyükleri bir sezonda yenen iki Anadolu takımından biri olmayı başardı.

Malatyaspor, 2002-2003 sezonunda 52 puanla ligi 5’nci sırada tamamlayarak Türkiye’yi UEFA Kupası’nda temsil etti. İsviçre’nin Basel ekibine Malatya’da oynanan karşılaşma 2-0 yenilen sarı kırmızılılar, ikinci maçta rakibini İsviçre’de 2-1 yenmesine karşın elendi.

2005-2006 sezonunda 36 puanla 16’ncı sırada yer alan ve Süper Lige veda eden Malatyaspor, şansızlıkların bir türlü peşini bırakmaması sebebiyle TFF 1. Lig’de de tutunamadı. 2. Lig’de geçirdiği sıkıntılı süreç ve maddi problemler nedeniyle 3. Lig’e düşen Malatyaspor, 3. Lig’de de kalıcı olmayı başaramadı. Sarı kırmızılı takım yaşadığı şansızlıkların pençesinden kurtulmayı başaramazken, Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde geçmiş borçların sıkıntısını yakından hissetti. BAL 4. Grup’ta mücadele eden sarı-kırmızılı takım, bir dönem takımda forma giyen Çek futbolcu Jiri Masek’in 59 bin AVRO’luk alacağı nedeniyle UEFA kararıyla küme düşürüldü. Bölgesel Amatör Lig serüveni kısa süren Malatyaspor, 2012

-2013 futbol sezonundan buyana Malatya amatör küme futbol liglerinde mücadele ediyor.

Bir dönem Süper Lig’de fırtına gibi esen ve ‘Doğu’nun Kaplanları’ olarak adlandırılan Malatyaspor, amatör kümede varlığını sürdürmeye çalışıyor.

MALATYA FUTBOLUNUN YENİ UMUDU OLDU

Evkur Yeni Malatyaspor, 1986 yılında Malatya Belediyespor adıyla kuruldu. Şuan amatör küme futbol liginde mücadele eden Malatyaspor’un sorunlarla boğuşması ve borç batağında olması nedeniyle Malatya futbolunun yeni umudu olan Malatya Belediyespor’un adı Yeni Malatyaspor olarak değiştirildi.

Malatya Belediyespor iken turuncu-yeşil olan takımın renkleri isim değişikliğiyle beraber Malatyaspor’un ilk renkleri olan sarı-siyah olarak belirlenmiş, üçüncü renk olarak ise yıllardır Malatyaspor ile özdeşleşmiş kırmızı unutulmamıştır.

Malatya Belediyespor, 2009-2010 sezonunda TFF 3. Lig 5. Klasman Grubu’nda başarılı olup ekstra Play-off maçları sonunda TFF 2. Lig’e yükseldi. Muğla’da katıldığı ekstra Play-off maçları finalinde Keçiörengücü ile karşılaşan ve maçın normal süresi 0-0 sona eren karşılaşma sonunda penaltı atışları neticesinde 5-3 üstünlük sağlayan Malatya Belediyespor’da 2. Lig’e çıktı. 2010 yılında Malatya Belediyespor’un ismi olağanüstü genel kurulda alınan kararla Yeni Malatyaspor olarak değiştirildi.

Yeni Malatyaspor 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013 -2014 sezonlarında 2. Lig’de mücadele etti.

2014-2015 sezonunda Spor Toto 2. Lig Beyaz Grubu 66 puanla birinci tamamlayan Yeni Malatyaspor, şampiyon olarak TFF 1. Lige yükseldi.

2015-2016 sezonunda TFF 1. Lig’de ilk sezonunda sıkıntılı bir süreç geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, sezonu 43 puanla 11’nci sırada tamamladı.

Yeni Malatyaspor, 2. Lig’de mücadele ettiği 2010-2011 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplara kalmış, 13 Ocak 2011’de Malatya İnönü Stadı’nda oynanan karşılaşmada Süper Lig ekibi Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek, adından söz ettirmişti.

SÜPER LİGE EN YAKIN TAKIM

Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon ‘şampiyonluk’ hedefiyle başladığı ligde, 32 hafta sonunda 60 puan topladı ve kalan 2 hafta için büyük bir avantaj elde etti.

Sivasspor ve Eskişehirspor’un önünde zirvede yer alan sarı kırmızılılar, 33’ncü haftada Malatya İnönü Stadı’nda ağırlayacağı Boluspor’u yenmesi halinde adını Süper Lig’e yazdıracak.

Evkur Yeni Malatyaspor, sezonu şampiyon tamamlaması halinde Malatya futbolunun 11 yıllık Süper Lig hasretine son verecek. Malatya ekibi, 31 yıllık tarihinde ise ilk kez Süper Lig’e çıkmış olacak.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com