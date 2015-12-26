118 Öğretmene İstanbul Gezisi..

Uluslararası Lions Dernekleri 118 E-T-Y Yönetim Çevresi Federasyonu, 24 Kasım Öğretmenler Haftası kapsamında Anadolu’nun çeşitli illerinden 118 öğretmeni İstanbul’da misafir ediyor.

Ulaşım sponsorluğunu Onur Air’in üstlendiği Diyarbakır, Kars, Erzurum, Elazığ, Erzincan, Adıyaman, Malatya, Van, Bitlis, Bingöl’de görev yapan 118 öğretmen bugün, çeşitli seferlerle İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı’nda Linos Klüpleri üyeleri ve Onur Air İnsan Kaynakları Müdürü Dündar Kumbasar tarafından karşılandı. Onur Air’ın daha önce de bu tür sosyal projelere destek verdiğini hatırlatan Kumbasar, “Güzel bir organizasyon oldu. Lions klübü ile ortak çalıştık. Bu tür uygulamaların devamı da gelecek” dedi.