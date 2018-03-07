12. Tarım Fuarı 11-15 Nisan’da

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından bu yıl 11-15 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 12. Tarım Fuarı hazırlıkları devam ediyor.

Bu yıl 12’incisi düzenlenecek olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Hayvancılık ve Gıda Fuarı öncesi kentteki tarım paydaşı kurum yöneticileri ve müdürleri istişare toplantısında buluştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş organizasyonuyla düzenlenen istişare toplantısı öğretmenevi Aspuzu Toplantı salonunda gerçekleştirildi. Fuar öncesi yapılacak olan çalışmalar ele alındı. Toplantı Kültür A.Ş. tarafında hazırlanan Tarım Fuarı tanıtım videosu ile başladı.

Toplantıda konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, “Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş olarak, fuarlar ve kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda 11 yıl önce başlamış olduğumuz ve bu yıl da 12’incisi gerçekleştireceğimiz Tarım Fuarı ile ilgili olarak kurum müdürlerimiz ve tarım paydaşlarımız ile istişare etmek için bir araya geldik. Herkese katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Akın, 12. Tarım Fuarı öncesi tarım paydaşı ve kurum yöneticileri ile gerçekleştirdikleri bu tür toplantılar ile fuarın hem ziyaretçi katılımı noktasında hem de yeni fikirler noktasında kendilerine çok ciddi katkı ve destek sunduğunu belirtti.

Tarım fuarı öncesi birlikler ve ziraat odaları ile toplantılar ve ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyleyen Akın, “ Toplantılarda almış olduğumuz kararları da yerine getiriyoruz. Bu kapsamda bu seneki hedefimiz özellikle bölge fuarı olma noktasında ciddi anlamda katılım ve etkinlik gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’ı, ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verip, 12. Tarım fuarına davet ettik” şeklinde konuştu.

12. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 24 ilin Tarım İl Müdür ve Başkanlarını fuarda misafir edeceklerini kaydeden Akın, “Bir takım birliklerimizin Malatya’da bölge toplantıları olacak, bizde bu toplantılara ev sahipliği yapacağız. 24 ilimizin tarım paydaşlarını misafir ederek Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki tarım kuruluşlarını bir araya getirme hedefimiz var” ifadelerini kullandı.

Akın, son olarak tarım farının sosyo – ekonomik, kültürel ve ticari anlamda büyük önem kazandığını belirterek “Her yıl ciddi anlamda bir artış kaydediyoruz. Fuarımızı bu anlamda 2018 yılında daha kapsamlı bir şekilde inşallah gerçekleştireceğiz. Bu konuda gerek sivil toplum kuruluşlarına (STK), birlik ve ziraat odalarımıza, kurum müdürlerimize verdikleri katkı ve desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

12. Tarım Fuarı istişare toplantısına, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon ve Veriler Şube Müdürü Şevket Başyiğit, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreter Vekili Abdulvahap Yoğunlu, Tarım Kredi Kooperatif Bölge Müdürlüğü Mustafa Altınok, Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Ahmet Karakeçe, KOSGEB Müdürü Murat Seki, Kayısı Araştırma Müdürü Abdullah Erdoğan, İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kazım Gündüz, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ergül Koşar, Ziraat Mühendisi Odası Başkanı Fevzi Çiçek toplantıya katıldı.

iha