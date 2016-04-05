Yoncalı’da Yeniden İşbaşı

Arguvan ilçesindeki Yoncalı Barajı İkmal inşaatında Ocak ayı sonu itibariyle kış şartlarından dolayı duran çalışmalar yeniden başlatıldı.

Arguvan bölgesinde 170 bin 150 dekar araziyi suyla buluşturacak olan ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 27 Eylül 2014 tarihinde Malatya’da düzenlenen toplu temel atma töreninde temelini attığı Yoncalı Barajı’ndaki inşaat çalışmalarının verilen 45 günlük aradan sonra yeniden başlatıldığı bildirildi.

DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından Yoncalı Barajı ile ilgili olarak son paylaşılan bilgi notunda; “Malatya Yoncalı Barajı ikmali işinde; Ocak ayı sonunda suyun derive edilmesi ile kış şartlarından dolayı ara verilen inşaata 15 Mart itibarı ile başlatılmış olup, batardo ve gövde sıyırma kazıları ile beton imalatları çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Bu arada, Bakan Eroğlu, 27 Eylül 2014 tarihindeki törende, “Bu baraj daha önce ihale edilmiş, ama proje tamamen yanlıştı. Yapılması mümkün değildi. Zaten bırakılmış, mahkemelik olmuş. Fakat biz bu barajı yapacağız diye söz verdik. Projesini tamamen yeniden ele aldık. En son teknoloji ile proje yaptık. Ayrıca geçmiş sulama projesi tamamen açık kanaldı. Onunda sulamasını tamamen kapalı sistem, modern sulamaya çevirdik. Böylece sulama alanı da arttı” şeklinde bilgi vermişti.

Öte yandan Yoncalı Barajı’ndaki inşaatın fiziki gerçekleşme oranı Ocak 2016’da yüzde 35 seviyesine ulaşmıştı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com