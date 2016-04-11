Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafında organize edilen Tarım Fuarı bu yıl 14-17 Nisan 2016 tarihleri arasında 10. kez gerçekleştiriliyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük fuarlarından biri olan 10. Anadolu Tarım Fuarı ile ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Malatya büyük fuarlara imza atıyor. Malatya’nın ekonomik büyümesini sağlamak ve aynı zamanda soysal ve kültürel anlamda daha canlı hale gelmesi için bu yıl 11 fuar düzenleyeceğiz”dedi.

Anadolu Tarım Fuarı öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve Kültür A.Ş yetkilileri Ramada Otel’de basın toplantısı düzenleyerek fuara ilişkin bilgi verdiler.

150’ye yakın firma katılıyor

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya’nın çok önemli fuarlara imza attığını belirterek, “Malatya’nın ekonomik büyümesini sağlamak ve aynı zamanda soysal ve kültürel anlamda daha canlı hale gelmesi için bu yıl 11 fuar düzenleyeceğiz” dedi. Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. organizesi ile Tarım Fuarı, kitap fuarı, engelsiz yaşam fuarı, çocuk ve bilim şenliği, el emeği fuarı, Aspuzu Ramazan Geceleri ve dini yayınlar fuarı, yapı fuarı, kayısı festivali, Otoshow fuarı, İstihdam Fuarı ile Sağlık Fuarı’nın Malatya ve bölge halkı ile buluşacağını kaydeden Çakır, yine İstanbul ya da Ankara’da Malatya Tanıtım günleri adı altında bir etkinliğe de imza atacaklarını kaydetti. Çakır, düzenleyecekleri fuarlara uluslararası düzeyde katılımın sağlanması adına çalışmalar yaptıklarını belirtti. Bu yılki 10.Tarım Fuarı’nın 9 bin metrekare kapalı 6 bin metrekare açık olmak üzere toplam 15 bin metrekare alanda ziyaretçilerini ağırlayacağını belirten Çakır, 150’ye yakın firmanın fuara katılacağını ifade etti.

“Malatya bir tarım şehri”

Bölge illerinden de Üniversiteler, Tarım İl Müdürlükleri ve Ziraat Odalarının da fuara katılacaklarını kaydeden Çakır, “Amacımız sadece Malatya’da bir fuar açmak değil, bölgeye hitap eden uluslararası bir fuarı hedefliyoruz” diye konuştu.

Malatya’nın bir tarım şehri olduğuna dikkat çeken Çakır, kentteki üreticilerin daha verimli ürün elde edebilmesi adına teknoloji ve yeniliklerle buluşması adına fuarın önemli bir organizasyon olduğunu dile getirdi. Başkan Çakır, fuarları belediyenin yanı sıra kentteki sivil toplum kuruluşları ve kurumlar ile ortaklaşa yapmayı hedeflediklerini belirterek “Malatya olarak ortak bir başarı sağlamak hedefindeyiz” diye konuştu. Çakır ayrıca Fuarın açılışının Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi tarafından gerçekleştirileceğini söyledi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com