Hayati Palancı Dersimspor’da
Malatyalı Teknik Direktör Hayati Palancı, Dersimspor ile anlaştı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Tunceli ekibi Dersimspor, Malatyalı teknik adam Hayati Palancı (soldaki) ile her konuda anlaştı. Palancı, resmi sözleşmeyi imzalayarak görevine başladı.
Geçtiğimiz sezon Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Dersimspor, sezonu 51 puanla 9. sırada tamamladı. Dersimspor, 36 haftalık süreçte 13 galibiyet, 12 beraberlik, 11’de mağlubiyet aldı.
Hayati Palancı’nın yardımcılığını bir dönem Yeni Malatyaspor (Malatya Belediyespor) forması da giyen Tuncay Selçuk yapacak.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."