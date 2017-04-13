Levhalama Devam Ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilçelerde trafik yön bilgilendirme levhaları ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Malatya merkezin yanı sıra kırsal mahallelerde de trafik işaretleme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar Battalgazi, Yeşilyurt, Yazıhan, Arapgir, Arguvan, Akçadağ, Doğanşehir ve Kale ile Kuluncak ilçelerinde trafik yön bilgilendirme levhalama çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Levhalama çalışmalarının son olarak Kuluncak ilçesinde yapıldığı belirtilerek, çalışmalar sonucunda ilçe genelinde yön bilgilendirme levhasının dikiminin tamamlandığı dile getirildi. Büyükşehir Belediyesi ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından çalışmalar öncesinde ilçe Belediye Başkanı Mehmet Boyraz ile de gerekli görüşmelerde bulunulduğu, görüşmeler neticesinde levhalama çalışmalarının yapılacağı noktaların birlikte tespit edilerek çalışmaların tamamlandığı ifade edildi.

Önümüzdeki günlerde Darende ilçesinde de levhalama çalışmalarına başlanacağı, ayrıca yılsonuna kadar Hekimhan, Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde de levhalama çalışması yapılarak tüm ilçelerde yön bilgilendire levhalama işinin bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi. (Bülten)