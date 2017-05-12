2.Amatörde 11. Hafta Heyecanı
Malatya 2. Amatör Futbol Ligi’nde 11’nci hafta heyecanı 14 Mayıs Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalarla yaşanacak.
Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 10 hafta geride kaldı. A Grubu’nda Pütürge Belediyespor, B Grubu’nda ise Kale Gençlerbirliği liderliğini sürdürdü.
A Grubu’nda 10 haftada 9 karşılaşma oynayan Pütürge Belediyespor, 8 galibiyet, 1 beraberlikle 25 puan topladı ve zirvedeki yerini korumasını bildi. Pütürge Belediyespor, 9 karşılaşmada rakip ağları 47 kez havalandırırken, kalesinde sadece 5 gol gördü.
B Grubu’nda 10 hafta sonunda 9 karşılaşma oynayan Kale Gençlerbirliği 21 puanla zirvedeki yerini korudu. Kale Gençlerbirliği, oynadığı 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken, 27 gol attı, 15 gol yedi.
İkinci amatörde 11’inci hafta karşılaşmaları 14 Mayıs Pazar günü oynanacak. Maçların programı şöyle:
Yeşiltepe 3 nolu saha
13.00 Çöşnük Gençlik-Arapgirspor
15.00 Malatya Galataspor-Malatya İdmanyurdu
Hekimhan İlçe Stadı
14.00 Hakimhanspor-Tandoğanspor
Pütürge İlçe Stadı
14.00 Pütürge Belediyespor-Çatyol Belediyespor
Yeşiltepe 1 nolu saha
17.00 Kale Gençlerbirliği-Malatya Fenerspor.
Yeni Malatya Gazetesi