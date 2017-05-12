2.Amatörde 11. Hafta Heyecanı

Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener, 12-18 Mayıs Hemşirelik Hafta dolayısıyla açıklama yaptı. “Hemşirelik mesleğinin tüm dünyada öncü ismi olarak kabul edilen Florence Nightingale’in doğum günü olan “12 Mayıs Dünya...