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Malatya Haber -

2. Etap İçin Ankara’ya..

2. Etap İçin Ankara’ya..
  • 27.12.2015
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Yeni Malatyaspor, ikinci etap kamp çalışması için Çarşamba günü Ankara’ya hareket edecek.

İlk etap kamp çalışmasını Malatya’da tamamladıktan sonra iki gün izin yapan Sarı-siyahlı takım ikinci etap kamp çalışması için karayoluyla Ankara’ya gidecek. Kızılcahamam Patalya Otel Tesisleri’nde ikinci etap kamp çalışmalarını gerçekleştirecek olan Yeni Malatyaspor’da Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu’da kafilede yer alacak.

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Sarı-siyahlı takımda ikinci etap kamp çalışmaları hazırlıkları devam ederken, dış transfer çalışmaları da sürüyor. Özellikle forvet ve orta saha mevkiinde arayışlarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da birkaç futbolcuyla görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. İkinci etap kamp çalışmaları esnasında transferi noktalamak isteyen Sarı-siyahlı takımda Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu’nun yoğum temaslarda bulunduğu bildirildi.

Eski adıyla Malatya Belediyespor olan Yeni Malatya Spor’da logo ve forma değişiminin ardından otobüs giydirmesi de değiştirildi. Yeni Malatya Spor kafilesi Ankara’ya otobüsün yeni giydirmesi ile gidecek.

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