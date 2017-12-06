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Malatya Haber -

2 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

2 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
  • 06.12.2017
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Malatya’da 2 ayrı işyerine girerek Tekel ürünü ve para çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre; merkez Dabakhane Mahallesinde 2 ayrı işyerine ece girilmesi sonucunda; ilk işyerinden 500 TL para ile 24 kilogram çay ve yaklaşık 50 kilo tütün, ikinci işyerinden ise 50 karton sigara, 24 kilogram tütün çalındı.

Şikayet üzerine Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekiplerince yapılan çalışma sonucunda; bölgedeki işyerlerinin güvenlik kameraları tek tek incelemeye alındı.

İnceleme sonucunda hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen O.G. ve F.İ. adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte işyerlerinden çalınan mallar da ele geçirildi.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

Yeni Malatya Gazetesi

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