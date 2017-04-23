2. Kuruluş Süreci Başlamışmış!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık; “15 Temmuz ikinci kurtuluş savaşı dedik ve şimdi Allah nasip ederse Türkiye’nin ikinci kuruluş sürecini yaşayacağız. “ dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte Kale ilçesini ziyaret ederek, referandum oylamasında yüzde 92 oranında ‘Evet’ oyu çıkmasından dolayı teşekkür etti.

AKP Kale İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Kale ilçesine teşekkür ettiklerini belirterek, “Daha çok hizmet üretmek, ülkemizi ve geleceğimizi düşünmek zorundayız. Siyasi istikrarı oturtturmak zorundayız, ekonomik kalkınmayı ve güven ortamını oluşturacağız İnşallah. Bu sistem buna sebebiyet veriyor. Daha hızlı bir yönetim şekline kavuşmuş olacağız. Daha güçlü bir Türkiye için, bu ekonomik anlamda da, siyasi anlamda da daha güçlü bir Türkiye için bu büyük bir fırsat. Bütün Kaleli hemşerilerimize, muhtarlarımıza, teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Bu herkesin ortak başarısı.” dedi.

AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, ilçeler arasında referandumda en yüksek ‘Evet’ oyunun çıktığı Kale ilçesine ilk teşekkür ziyaretinde bulunduklarını belirterek, “hem ilçe başkanımız, hemde belediye başkanımız tüm teşkilat ile uyum içerisinde bize en yüksek desteği verdiniz.” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “Türkiye’de yüzde 51.4, Malatya’da yüzde 70, Kale’de yüzde 92, Allah’a hamdolsun. Milletin kararının üzerinden hiçbir karar tanımadık, tanımayacağımızı söyledik. Bugün aynı cümlelerin altını bir kez daha kalın bir şekilde çiziyorum. Milletin iradesine bugüne kadar saygı göstermeyenler bundan sonrada saygı göstermeyecekler. Kale’de yüzde 92 ‘Evet’ çıkmıştır, yüzde 8 ‘Hayır’ çıkmıştır. Yüzde 92 bizim için ne kadar kıymetli ise, yüzde 8’de bizim için o kadar kıymetlidir. En önemli hadise milletin sandığa gitmesiydi. Yüzde 85 sandığa giden vatandaşlarımızın demokrasinin lehinde oy kullanarak iradelerini sandığa yansıttıkları için biz teşekkür ediyoruz. İrade sandığa yansımış; kimisi mevcut 94 yıllık parlamenter sistemin devamı için oy kullanmış, kimisi parlamenter sistemin son bulması için oy kullanmış. İki görüşü de sonuna kadar saygı gösteriyoruz.” diye konuştu.

Çalık konuşmasını şöyle sürdürdü:

“15 Temmuz ikinci kurtuluş savaşı dedik ve şimdi Allah nasip ederse Türkiye’nin ikinci kuruluş sürecini yaşayacağız. Bütün vatandaşlarımızın ülke de insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde özgürce yaşayabildikleri, ekonomik refahın en üst seviyeye çıktığı, eğitimin, sağılığın, ulaşımın dünya devletleri ile yarışabilecekleri bir refah seviyesine ulaştığı bir Türkiye tasavvur ediyoruz.”

Çalık, beraberinde AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte AKP Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya’yı ziyaret ederek, referandum çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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