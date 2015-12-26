”2. OSB’de Alt Yapı Sorunu..”

Saadet Partisi (SP) Malatya İl Teşkilatı, 2. Organize Sanayi Bölgesi İş Adamları Derneği’ni ziyaret etti.

SP Malatya İl Başkanı Mehmet Asiltürk ve yönetim kurulu üyeleri, göreve yeni gelmeleri nedeniyle, 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Ataş’la görüştü.

2. OSB’nin sorunlarının konuşulduğu ziyarette, Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Asiltürk, 2. OSB’nin birçok eksikliklerinin olduğunu bildiklerini söyleyerek, “Bazen yapılan açıklamalara bakıldığında OSB’nin tüm eksiklerinin bittiği dile getiriliyor. Ancak durum öyle değil. 2. OSB’nin yüzde 80’lik bölümünün alt yapısı bitmemiş” şeklinde konuştu.

Asiltürk, bu incelemelerin ardından parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 1. OSB’nin 1977’de Necmettin Erbakan’ın hükümette görev aldığı dönemde temelinin atıldığını, 2. OSB’nin 5 bin dönümlük alanının hemşehrimiz Recai Kutan’ın döneminde tahsis edildiğini bildirdi.

Asiltürk, 2. OSB’de, 148 fabrika yapılabilecek ve 12 bin kişiye istihdam olanağı sağlanabilecekken, şu ana kadar 40 işyerinin yapıldığını, 40 işyerinde inşaatın sürdüğünü, kalan 70 yerin ise boş durduğunu belirtti. Asiltürk; bunca zamanda yolu, kanalizasyonu ve içmesuyu sorununun halledilemediğini kanalizasyonun fosseptik ya da boş alana akıtıldığını, su ihtiyaçlarının kuyulardan sağlandığını, bu kuyulardan çıkan suyun sağlıksızlığına rağmen kullanıldığını, yol sorununun ciddi boyutta olduğunu, müteşebbislerin bu durumu görünce yatırımlarını başka bir ile kaydırdıklarını söyledi.