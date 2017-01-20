20 Öğretmene Daha FETÖ/PDY Gözaltısı
Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli iken daha önce ihraç edilen 20 öğretmen gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince Malatya merkezli Ankara, Kayseri ve Eskişehir’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Milli Eğitim Müdürlüğünden görevli iken ihraç edilen 20 öğretmen gözaltına alındı.
FETÖ/PDY Terör Örgütü ile iltisaklı irtibatlı oldukları gerekçelerle Milli Eğitim Müdürlüğünden ihraç edilen 20 öğretmen ile ilgili soruşturma sürüyor.
TEM Şubesince 17 Ocak Salı günü düzenlenen operasyonda ise daha önceden görevlerinden ihraç edilen 23 öğretmen gözaltına alınmıştı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü şuanda toplam 43 öğretmene yönelik soruşturma devam ediyor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com