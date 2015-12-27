200 Bin Sivile Askeriyede İş

KAYNAK: Zeynep GÜRCANLI- hurriyet.com.tr

Türk Silahlı Kuvvetleri bugünlerde sessiz sedasız çok büyük bir zihniyet değişimine doğru adım atıyor.

Bunun ilk örneği askerlik süresinin kısaltılması konusundaki çalışmalardı.

Ardından polislerin askerlik hizmetinden muaf tutulmasına ilişkin çalışmalar başladı.

Daha bunlar sonlanmadan, şimdi de, devrim niteliğinde bir adım üzerinde çalışmaya başladı Genelkurmay Başkanlığı…

Vatani görev denince akla, Türkiyenin savunması gelir.

Ancak vatani görevini yapan binlerce genç Türk vatandaşı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde servis elemanı olarak çalışır.

Orduevlerinde, askeri lojmanlarda, askeri sosyal tesislerde erler, vatani görevlerini, aşçılıktan, garsonluğa, kat görevliliğinden, komiliğe kadar pek çok işi yaparak yerine getirirler. Bu da, özellikle sivil kesimden çok tepki çeker.

İşte yeni çalışma, bu durumun değişmesini sağlayacak.

Gazetelerde yer alan haberlerde, erlerin bundan böyle servis elemanı olarak çalıştırılmayacağı, sadece dış koruma ya da güvenlik hizmetlerinde kullanılacağı yer aldı.

Ben de konuyu doğrudan Genelkurmaya sordum.

Ve vatani görevini yapacaklara müjde…

Genelkurmay bu bilgileri doğruladı.

Askeri kaynaklar, bu konuda bir çalışmanın halen devam etmekte olduğunu, kademeli olarak hayata geçirilmesinin planlandığını, ancak ayrıntıların henüz netleşmediğini bildirdiler.

Erlerin artık servis hizmetinde kullanılmasına son verecek uygulamanın 2011de hayata geçirilmesi planlanıyor. Tüm Türkiyedeki bütün askeri tesislerde aynı anda gerçekleşmeyecek. Seçilecek pilot bölgeler aracılığıyla başlatılacak uygulama, kademeli olarak genişletilecek.

Pilot bölgelerdeki uygulamalar sürerken ortaya çıkacak aksaklıklar belirlenecek, diğer bölgelerde de aynı uygulamaya geçilirken, pilot bölgelerdeki aksaklıklar dikkate alınarak, çalışmalar buna göre yönlendirilecek.

YAKLAŞIK 200 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

Bu projenin bir başka boyutu ise, Türkiyede çok geniş bir istihdam imkanı sağlanması olacak

Sayı kesin değil; Ancak halen Türkiyedeki ordu evlerinde ve benzeri askeri sosyal tesislerde yaklaşık 200 bin erin hizmet görevlisi olarak çalıştırıldığına dair rakamlar var.

Askeri sosyal tesislerde erler sadece güvenlik görevlerine kaydırılınca, hizmet sektöründe sivillere iş imkanı ortaya çıkacak. Yani kademeli geçiş sonunda, yaklaşık 200 bin sivile orduevlerinde istihdam sağlanacak.