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Malatya Haber -

EYMS Giresunspor’la 7’nci Randevuda

EYMS Giresunspor’la 7’nci Randevuda
  • 22.04.2017
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Evkur Yeni Malatyaspor ile Giresunspor tarihlerinde bu akşam 7’nci kez karşı karşıya gelecek. Giresun Atatürk Stadı’nda oynanacak ve 18.30’da başlayacak olan karşılaşma, TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

7’NCİ KEZ..
İki takım daha önce 6 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 3’ünü E.Yeni Malatyaspor, 2’sini Giresunspor kazanırken, 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

İki takım ilk olarak 2013-2014 sezonunda 2. Lig’de aynı grupta yer almış ve karşı karşıya gelmişlerdi. Sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma 2-1 Giresunspor’un üstünlüğüyle sonuçlanırken, Giresun’daki maçta Çotanakların 2-1 üstünlüğüyle tamamladı.

İki ekip TFF 1. Lig’de geçtiğimiz sezon karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Giresun’da oynanan karşılaşmayı Evkur Yeni Malatyaspor 2-1 kazandı. Sezonun ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma ise 2-1 Malatya ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sezon ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma 1-1 tamamlandı. İki ekip, hazırlık karşılaşmasında ise 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmayı, Denizli Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Ümit Öztürk yönetecek. Maçta 1. Yardımcı olarak İstanbul Bölgesi Süper Lig Yardımcı Hakemlerinden Erkan Akbulut, 2. yardımcı olarak Denizli Bölgesi Süper Lig Yardımcı hakemlerinden Osman Gökhan Bilir, 4. hakem olarak da İstanbul Bölgesi B Klasman hakemlerinden Serdar Akkoçoğlu görev yapacaklar.

 

FOTOĞRAF: E.Yeni Malatyaspor’un Eskişehirspor maçına çıkan kadrosu

Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi

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