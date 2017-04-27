Otobüs Zulasında Kaçak Sigara

Jandarma tarafından yapılan yol denetimleri sırasında, bir otobüsün zulasında toplam 13 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Denetimlerde, yurda kaçak giriş yapan 7 yabancı uyruklu şahıs, 2’si terör suçundan olmak üzere 26 firari şahıs yakalandı.

Jandarma operasyonlarıyla ilgili açıklama şöyle:

“Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde;

18-24 Nisan 2017 tarihleri arasında meydana gelen;

Kaçakçılık olaylarında; (13.650) paket kaçak sigara ele geçirilmiştir.

Türkiye’ ye yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen (5) Afganistan uyruklu ve (2) Suriye uyruklu şahıs İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

FETÖ/PDY Terör suçları kapsamında;

İcra edilen yol kontrol ve aramasında yapılan sorgulama neticesinde “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan (2) şüpheli yakalanmıştır. Şüpheliler, sevk edildikleri Adli Makamlar tarafından tutuklanmıştır.

Toplam (22.241) kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde (24) şahıs yakalanmıştır.

Trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda; (8.559) araç kontrol edilerek trafik kurallarına uymayan (264) araç sürücüsüne ceza kesilmiş, (57) araç trafikten men edilmiş, (47) okul servis aracı ve (2) işçi servis aracı kontrol edilmiştir.”

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com