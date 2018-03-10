“2019 Düşmana Korku Salacağınız Bir Dönemdir”

AKP İl Kadın Kolları’nın 5. Kongresi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilirken, kongreye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldılar.

-“2019 Erdoğan’ı başkan yapacağımız ilk seçimdir”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye’nin çok önemli ve tarihi günlerden geçtiğini belirtti.

Afrin’de canlarını ortaya koyan Mehmetçikleri Allah’a emanet ettiğini söyleyen Sarıeroğlu, tam bir savaş halinin yaşandığını söyledi.

Sarıeroğlu; “Açılan tünelleri, toplanan silahları, para desteklerini… Bunların hepsini topladığımız zaman bunun ne anlama geldiğini biz Türkiye olarak çok iyi biliyoruz. Bunlara izin vermeyeceğiz. Ülkemize karşı hiçbir tehdidin karşısında boyun eğmeyeceğiz. Başkomutanımız, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la dimdik güçlü bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. 2019 dostlara güven düşmana korku salacağınız bir dönemdir. Bundan sonra hiç bir algı operasyonu yapılamayacağının, noktasının konulacağı bir seçimdir. Cumhurbaşkanımız seçimle gelen ilk cumhurbaşkanıdır. 2019’da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de ilk başkanını seçeceğiz. Devlet ve milletin yıllardır hayalini kurduğumuz tam manasıyla bütünleşeceği bir seçimdir. Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin ilk başkanını yapacağımız seçimdir.” diye konuştu.

– “Yeni bir tarih yazılıyor”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AKP’nin dava, vefa partisi olduğunu belirterek zalimlerin karşısına çıkmak ve mazlumun yanında olmak için kurulduğunu söyledi.

Tüfenkci, 15 Temmuz’da 11 kadının şehit olduğunu anımsatarak, tüm şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olmaktan dolayı gururlu olduklarını dile getiren Bakan Tüfenkci, “Bir milatla karşı karşıyayız. Yeni bir tarih yazılıyor. Bu tarihi de AK kadrolu gençlerimiz, bacılarımız yazıyor. Biz 2019’da inşallah o miladı birlikte geçeceğiz. Türkiye’yi 2023 hedeflerine taşıyacağız inşallah. Kimler için taşıyacağız? İşsizlerimiz, hanım kardeşlerimiz, yaşlılarımız, engellilerimiz ve bu millet için taşıyacağız. Bu milletin yükü omuzlarımızda.” ifadelerini kaydetti.

-“CHP, AK Parti’yi örnek alsın”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da 2002’de kadınların siyasette temsilinin yüzde 2’den yüzde 14,1’e çıktığını anımsatarak, “Yüz yıllık partiyiz deyip kadınları kullanan CHP’ye bunun hesabını sizin sormanız lazım. Yüzde 4,1 ile 1934’te kadınların meclisteki temsilini göz önünde bulundurduğunuzda gerileten CHP’ye, kadınları sahada çalıştırıp onları siyasete taşımayan diğer partilere AK Parti’yi örnek almaları gerektiğini söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan’ı örnek almaları gerektiğini söylüyorum.” diye konuştu.

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, partili kadınlara teşekkür ederek, kadın kollarının ve kadın yöneticilerin partinin çalışmalarına önemli katkılar sunduklarını söyledi.

AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, 2019 yılındaki seçimlerde de önemli bir başarı elde ederek çıkacaklarını ifade ederek,

Kongrede tek liste ile Aynur Oğuzhan yeniden tek liste ile AKP İl Kadın Kolları Başkanı seçildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com