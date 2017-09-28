“Irak ve Suriye’nin Toprak Birliği Konusunda Hemfikiriz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan görüşmede Irak ve Suriye’deki gelişmeleri ele aldıklarını kaydederek, “Gerek Irak’ın gerekse Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikiriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili ziyaretler gerçekleştirmek için Ankara’ya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye-Rusya arasındaki ikili ilişkilerimiz ve bunun yanında bölgesel gelişmeleri değerlendirme fırsatını, ilgili arkadaşlarımız kendi aralarında çalışarak, daha sonra heyetler arasına tüm bunları getirerek bu fırsatı yakaladık. Bu yıl içerisinde değerli dostum ile 5. kez bir araya geliyoruz. Gündemimizdeki konular hakkında da sık sık telefonla istişare fırsatlarını yakalıyoruz. Bunlar Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında bu güne kadar olmamış durumlardı. Bakanlarımız ile Rus mevkidaşları sürekli ilişkilerini sürdürüyorlar. Ortak gayretlerimiz neticesinde iki ülke arasındaki münasebetlerin güçlenerek devam ediyor olması bizler için memnuniyet verici. Önümüzdeki dönemde bunu çok daha geliştirerek devam ettireceğiz. Bu kararlılık her iki tarafta da var. Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin 7. toplantısının ve konsey çatısı altında siyasi, ekonomik, kültürel, toplumsal faaliyetlerin hazırlıklarına şimdiden başlanması konusunda mutabık kaldık. İki ülke olarak konsey toplantılarımıza büyük önem veriyoruz. Önümüzdeki yıl konsey toplantısı vesilesiyle Sayın Putin’i ülkemizde ağırlayacağız” diye konuştu.

“Ekonomi ve ticaret, ikili ilişkilerimizin belkemiği” diyen Erdoğan, “Biraz önce bazı istisnalar noktasında bunların da giderilmesi hususunda bakan arkadaşlarımız birbirleriyle bu konuları ele aldılar. İkili ticaret hacmimizde bu yılın ilk 7 ayında yakalan yüzde 22 artıştan memnunuz. Keza bu sene Rus turist sayısı geçtiğimiz yıla oranla çok ciddi artış kaydetmiştir. Tüm ekonomik rakamları daha da yükseltebileceğimiz konusunda hemfikiriz. Daha önce 100 milyar dolar gibi bir hedef belirlemiştik. Temennimiz odur ki bu hedefe ulaşacağız. Önümüzdeki ay düzenlenmesi planlanan Karma Ekonomik Komisyon toplantısında ikili ekonomik ilişkilerimizin kritik konuları neticeye bağlayacağını umuyorum. İkili ilişkilerimizde önemli yere sahip alanlardan biri de enerjidir. Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Santrali Projeleri şu an devam ediyor. Bunların süratle hayata geçirilmesine önem veriyoruz. Bugün ki görüşmemizde bazı aksamaların olduğunu gördük ve bunları da süratle telafi edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Irak ve Suriye’deki gelişmeleri de ele aldıklarını kaydeden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gerek Irak’ın gerekse Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikiriz. Son dönemde maalesef bölgemiz çok daha kırılgan hale geliyor. Referandumun Irak Anayasası ve uluslararası hukuk bakımından hiçbir meşruiyeti yoktur. Maalesef bölgesel yönetim tüm ikazlara rağmen referandumu düzenlemekle çok büyük bir yanlış yapmıştır. Kişisel, kısa vadeli çıkarlar uğruna hiç kimsenin bölgemizi ateşe atmaya, gerilimi tırmandırmaya hakkı yoktur. Mevcut tablo karşısında ülkemizin bazı önlemleri hayata geçireceği hususunu dünya kamuoyuyla paylaştık. Referandum sonrası hassas dönemde özellikle Irak Bölgesel Yönetiminin daha vahim hatalar yapmasının önüne geçmemiz gerekiyor. Uluslararası toplumun Irak’ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinden yana tavır alması büyük önem arz ediyor. Değerli dostum Putin ile bugün ki görüşmemizde Suriye’ye ilişkin güncel gelişmeleri ve bilhassa son Astana toplantısının sonuçlarını ele aldık. Bu kapsamda, İdlib çatışmasızlık bölgesine işlerlik kazandırılmasına yönelik çalışmalarımızın seyrini bundan sonraki süreçte de ilgili arkadaşlarımızın bu işi çok daha yoğun şekilde sürdürmelerini karar bağladık. Astana toplantılarının ateşkes rejimini güçlendirici niteliğinden ve bu yönüyle Cenevre’de Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda sürdürülen siyasi sürece katkılarından memnuniyet duyuyoruz. Bir süredir Astana toplantıları gündeminde olan güven arttırıcı önlemler konusuna daha fazla odaklanmanın gereği hususunda mutabık kaldık. Türkiye ve Rusya olarak Suriye itilafının siyasi yoldan çözümüne yönelik ortak irade ve yakın iş birliğimizi sürdürme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Değerli dostum Putin ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin her açıdan verimli geçtiğine inanıyorum ve bundan sonraki süreci ilgili arkadaşlarımız ve bizler daha sık gerek telefon diplomasisi, gerek özel temsilcilerimiz vasıtasıyla sürdürmekte kararlıyız.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Suriye ve Irak’taki gelişmeler ile iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alındığını söyledi.

İkili ziyaretler gerçekleştirmek için Ankara’ya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile samimi ve yapıcı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Suriye krizinin çözülmesi konusunda atılacak adımları değerlendirdiklerini belirten Putin, Suriye’de çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulmasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü girişimleri ve iradesi sayesinde mümkün olduğunu ifade etti. İkili ticaret ilişkilerini de değerlendirme fırsatı bulduklarını söyleyen Putin, 2017 yılının ilk 7 ayına bakıldığında Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin önemli derecede arttığını kaydetti. Putin ayrıca Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısına dikkat çekerek bu sene Türkiye’ye gelen turist sayısının geçen seneye göre 11 kat arttığını ifade etti.

Ankara, iha