Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Çırmıhtı Mollakasım Mahallesi’ndeki tarihi Kebir Cami’de devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde incelerken, Vakıflar Bölge Müdürü Azra Yavaşoğlu’ndan detaylı bilgiler aldı.

“GELECEK KUŞAKLARA TAŞINACAK”

Kadim bir medeniyet olgusuna sahip Yeşilyurt İlçesindeki tarihi evler, konaklar ve yerleşim alanlarının muhafaza edilmesi ve tarihi özellikleri korunarak restore edilmesine önem verdiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol neticesinde Çırmıhtı bölgemizin tarihi eserleri arasında yer alan, ecdat yadigârı olarak bize emanet edilen Kebir Camimizin restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Caminin eski doğal haline kavuşması, tarihi özelliklerinin muhafaza edilerek gelecek kuşaklara aktarılması için titiz ve dikkatli bir çalışma yapılıyor. Mollakasım mahallesinde uzun yıllardır ibadethane olarak vatandaşlarımıza hizmet veren Kebir Camii’nin içi ve dışıyla, müştemilat alanları ve minaresiyle aslına uygun olarak restore edilmektedir. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ile ortak çalışmamız sonucunda bu tarihi eserimizi yeniden ayağa kaldırıp, tarih özellikleriyle yeniden hizmete açacağız. İlçemizi fiziki ve insan odaklı yatırımlarımızla kalkındırmaya çalışırken milli ve manevi değerlere sahip çıkmaya, kadim medeniyet kültürümüzdeki gelenek, görenek, örf ve adetlerin yanı sıra tarihi yapıtların korunmasına büyük önem veriyoruz. Kebir Camii’nin restorasyon çalışmalarını Vakıflar Bölge Müdürümüz Azra Yavaşoğlu hanımefendiyle birlikte inceledik, yapılan çalışmaları değerlendirdik” dedi.

Bülten