Hat Denetimi İHA ile Yapılacak

Malatya’nın da elektrik dağıtımını yapan Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ), Malatya’da da il genelinde dağıtım hatlarını insansız hava araçları kullanarak kontrol edecek.

Şirketten, konuya ilişkin olarak şu açıklama yapıldı:

“Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., insansız hava aracı (İHA) projesini hayata geçiriyor. Dağıtım hatlarını insansız hava araçları ile görüntüleyecek olan Fırat EDAŞ, hem olası arızaların tespitini hem de dağıtım tesisleri için üretilecek haritaların hazırlanmasını hızlı, ekonomik ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

İnsansız hava aracı projesi için kolları sıvayan Fırat EDAŞ, arıza tespitini “Drone”larla gerçekleştirecek. İnsansız hava aracı ya da yaygın bilinen ismiyle Drone’larla olası arızalara anında müdahale etmeyi hedefleyen Fırat EDAŞ yeni projesiyle, ulaşılması en zor noktalara bile kolayca ulaşarak, arıza tespitlerini hızlı bir şekilde sağlamak suretiyle arıza bakım ekiplerine yapılacak anında bildirimler ile tüketicilerin yaşayabileceği olası sorunları minimum sürede çözmeyi amaçlıyor. İşletme faaliyetlerinde kullanılması planlanan multikopter tipi drone, 1 km irtifaya çıkabilme 30 dakika havada kalma süresine sahip olma ve maksimum 55 km/h seyir hızı ile bir uçuş seferinde 10 km2 maksimum alan kapama özelliğe sahiptir. Termal kamera ile birlikte, Enerji Nakil Hatlarındaki elektrik kaçağı arızaları (korona etkisi) ve çatlamış izolatörlerin tespiti gibi çalışmalarda kullanılabilecektir.

Yatırım faaliyetleri için gerekli olan harita üretiminde; maliyet, zaman, hassasiyet ve kullanım alanları bakımından yersel ölçmelere göre daha etkin olan fotogrametri yöntemi ile yersel ölçmelerin yetersiz ve imkânsız kaldığı heyelanlı veya dik yamaçlı sarp arazilerde bile ortofoto haritalarının üretilmesini ve bu sayede yatırım proje çalışmalarının daha hızlı ve efektif hale getirilmesini amaçlıyor. Yatırım faaliyetlerinde kullanılması planlanan uçak tipi drone, 1 km irtifaya çıkabilme 60 dakika havada kalma süresine sahip olma ve maksimum 110 km/h seyir hızı ile bir uçuş seferinde 40 km2 maksimum alan kapama özelliğe sahiptir. Maksimum 1 cm (0.4 in) / pixel yer örneklem aralığı (Ground Sampling Distance; GSD) özelliği ile çözünürlüğü yüksek görüntüler elde edilerek arazi durum tespitinde yüksek derecede muhakeme imkanı sağlanacaktır.

İleri teknoloji Ar-Ge çalışmalarıyla yatırımları daha hızlı ve efektif bir şekilde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Fırat EDAŞ Şirket Müdürü Önder BAGIR, Drone’larla ayrıca olumsuz ulaşım koşullarının getirdiği zorlukların önüne geçmeyi de amaçladıklarını ifade etti.”

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