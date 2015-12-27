25 Kişi Tutuklandı

Tunceli’de, jandarma birliklerince sürdürülen operasyonda yakalanan MKP/HKO (Maoist Komünist Partisi) mensubu 24 kişi ile bunlara yardım eden 1 şüpheli tutuklandı.

Tunceli’nin Ovacık kırsalında 3 gün önce sürdürülen operasyonda, MKP/HKO mensubu 24 kişi ile bunlara yardım ve yataklık eden 1 kişi sağ olarak yakalandı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda sorguları tamamlanan 25 kişi, Malatya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine ardından tutuklanmaları talebi ile TMK ile görevli Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Mahkeme, 24 kişi ile 1 işbirlikçinin tutuklanmasını kararlaştırdı.

Zanlılar, cezaevine teslimi öncesinde Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildi. Zanlılar, zırhlı jandarma araçları ve özel harekat polisleri eşliğinde Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.