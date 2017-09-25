3 Aracın Kazasında 1 Yaralı
Malatya’da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kışla (Atatürk) Caddesi’nden kent merkezi istikametine seyreden 23 AE 820 plakalı otomobil ile 44 AH 678 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazaya 44 FD 087 plakalı otomobil de karışırken, yaralanan 44 AH 678 plakalı aracın sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Trafikte bir süre aksama yaşanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
iha
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