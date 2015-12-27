3 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
Malatya’da bir eve girip hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Sancaktar Mahallesi’nde bir eve kilidi kırıp girerek çeşitli eşyaları çaldıkları iddia edilen R.E. (19), B.K. (17) ve Y.S.K. (16) yakalandı. B.K. ve Y.S.K. Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderilirken, R.E. ise hırsızlık şubesi tarafından adliyeye sevk edildi.
Bu arada çalınan eşyaların ev sahibine teslim edildiği kaydedildi.
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