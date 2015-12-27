3 İlçede 4 Deprem
Gece yarısı merkez üssü Hekimhan, Kale ve Darende olan olan depremler meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 00.02’de meydana gelen ilk depremin büyüklüğünü 3.3 olarak ölçtü.
Hasançelebi merkezli ikinci deprem 00.30’da meydana gelirken büyüklüğü 2.7 olarak ölçüldü.
Saat 03.48’de de merkez üssü Kale ilçesi olan 2.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Salı günü saat 15.07’de ise merkez üssü Darende- Balaban olan 2.6 büyüklüğündü bir deprem daha meydana geldiği bildirildi.
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