3 Kez Sahnelenecek
Malatya Eğitimciler Derneği tarafından, 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında tiyatro oyunu sahnelecek.
25 Mart Pazar günü Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kongre Merkezi’nde İstanbul FKM tiyatrosunun sunacağı ‘BİR HİLAL UĞRUNA BATAN GÜNEŞLER’ adlı tiyatro oyununu saat 11.00 ile 22.30 saatleri arasında 3 farklı seansta sahnelecek.
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