3 Tünelde Çalışmalar Devam Ediyor

Vali Mustafa Toprak beraberinde Karayolları 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen ile birlikte Malatya – Hekimhan – Kangal karayolunda yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Yol çalışmaları ile güzergâh üzerinde bulunan tünel ve köprü inşaatlarında devam eden çalışmalar hakkında bilgi almak üzere uğradığı Yazıhan çıkışındaki Şantiye Şefliğinde Yazıhan Kaymakamı İdris Akça ve diğer yetkililerinde bulunduğu ortamda ilgililerden brifing alan Vali Toprak beraberinde Karayolları 8. Bölge Müdürü Gülşen ile yol güzergahında devam eden Karayolu çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Toprak ilk olarak Kuruçay üzerine yapılan köprü inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra şantiye sorumluları, mühendis ve işçiler ile de bir süre sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Toprak;” Firmalarımız, ülkemizin 80 Milyonunun gücü ile bunları ortaya çıkarıyor, iftihar ediyoruz. Boğaziçi Köprüsünü şimdiki adı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü Japon firmaları yaptı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü Japon ve Türk Firmaları ortaklığı yaptı. Ama şimdi baktığımızda Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü biz yaptık, Avrasya Tünelini biz yaptık, Marmaray’ı biz yaptık. Osmangazi Köprüsünü biz yaptık.Daha eskiden yapılanlara da bakarsak Köprüleri,demiryolu köprülerini vb yabancılara yaptırmışız.

Şimdi sizler, işçisiyle, mühendisiyle,ustasıyla, müteahhidiyle, Karayolları personeliyle bunları gerçekleştiriyorsunuz. Artık yerli mühendisimizin, mimarımızın, teknik elemanlarımızın ve işçilerimizin kendi alın teri ve güzelliği ile hem yerli hem milli olarak yapıyoruz. Bunlar önemli, hepinize kazasız belasız çalışmalar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin ” dedi.

Köprü inşaatından ayrıldıktan sonra Çebiş tüneli geliş yönü tüpünde yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Toprak, daha sonra Hekimhan’a geçerek kendisini karşılayan Hekimhan Kaymakamı Tunahan Efendioğlu ile birlikte Hekimhan ilçe merkezinden sonra yapımı devam eden 400 metre uzunluğundaki Karakısık-1 ve 380 metre uzunluğundaki Karakısık-2 tünellerinin çalışma alanına giderek burada da çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Sivas il sınırına kadar giden Vali Toprak, 1200 metre uzunluğundaki Hasançelebi geçişi ile ilgili hazırlıkların devam ettiği bilgisini aldı. Karayolları Bölge Müdürü Gülşen Tohma Köprüsü ikinci kanadının ihale çalışmasının devam ettiğini, Yazıhan kısmında kalan 7 km yol çalışması ve asfalt çalışmalarını 2017 yılı içerisinde tamamlayacaklarını belirtti.

Karayolları Bölge Müdürü Gülşen Yazıhan-Hekimhan-Kangal bölge sorumluluk alanında kalan ve çalışmalarını devam ettiğini, 34 km yol yapımı ve muhtelif uzunluktaki 6 tünelden 3’ünün çalışmasını devam ettirdiklerini ve diğer üçü ile ilgili olarak da çalışmalara müteahhit firmanın hazırlıklarını bitirmesi ile başlayacağını ve 2017 yılı içerisinde tünel geçişleri ve 34 km yolun “binder (astar)” aşamasına getirileceğini ifade etti.

İlçe ziyaretlerine gidiş veya dönüşlerinde mutlaka uğradığı yol arama ve kontrol noktalarından Tohma Köprüsü arama ve kontrol noktasına da uğrayan Vali Toprak, görevli güvenlik personeli ile de görüşerek bilgi aldıktan sonra görevlerinde başarılar dileyerek il merkezine hareket etti.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com