3 Yılda Alt Yapıya 117 Milyon TL’lik Yatırım

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü 2016 yılı yatırımlarını 2014 yılına oranla %420 artırarak son 3 yılda 1.460 km altyapı yatırımı yaptı.

2016 Yılı Yatırım Yılı Oldu

Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, MASKİ’nin 2071 hedefi ile yatırımlarına devam etiğini belirterek, özellikle çalışmalarda sağlam alt yapıya önem verdiklerini kaydetti. 2014 yılının yapılanma, 2015 yılının Malatya’nın alt yapı sorunlarını tespit edip çözümleri için projelerin hazırlanması ile geçtiğini açıklayan Dr. Özdemir, 2016 yılın içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu alt yapı çalışmaları konusunda şahlanış yılımız oldu.

Son 3 Yılda Altyapıya 117 Milyon TL Yatırım Yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir,2014 yılında 155 km, 2015 yılında 320.5 km ve 2016 yılında 538.5 km içmesuyu şebeke hattı yaptık. 2014 yılında 33 km, 2015 yılında 128 km, 2016 yılında ise 221 km kanalizasyon şebeke hattı yaptık. Yağmursuyu alt yapı çalışmaları ise 2014 yılında 1.5 km, 2015 yılında 25 km, 2016 yılında 38 km yapıldı. Bugüne kadar yaklaşık 117.7 Milyon TL’lik toplamda 1.460 km alt yapı çalışması yapıldı. 2014 yılında 190 km alt yapı çalışması yapan MASKİ Genel Müdürlüğü, 2015 yılında ise 473 km alt yapı çalışması yaptı. Özellikle Malatya’nın gelecek 50-60 yılını kapsayacak şekilde projeler hazırladık. Ayağı yere basan sağlam projeler ile içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı alt yapı çalışmalarımıza hız verdik. 2016 yılda ise 797 km alt yapı çalışması yapıldı. Malatya Genelinde işletme faaliyetlerimiz 7/24 devam ediyor

MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, “Malatya merkez ilçelerimiz başta olmak üzere diğer ilçelerimizde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Sorunsuz bir alt yapı için çıktığımız bu yolda hedefimiz daha yaşanabilir bir Malatya oluşturmak. Çalışmalarımızda bizlere desteğini esirgemeyen başta mahalle muhtarlarımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara, ekiplerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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