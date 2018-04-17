30 Mahallede 12 Saat Su Kesintisi Uygulanacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kuyuönü deposu ana taşıyıcı hattı yenileme çalışmaları kapsamında 700’lük çelik borudan 900’lük çelik boruya yapılacak bağlantı çalışması için; 17.04.2018 Salı Günü(Bugün) 20.00 ile 18.04.2018 Çarşamba Günü 08.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen mahallelerde 12 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Kuyuönü deposu ana taşıyıcı hattı yenileme kapsamında 700’lük çelik borudan 900’lük çelik boruya yapılacak bağlantı çalışmaları yapılacağı bildirildi. Bu çalışmaların yapılabilmesi için, Kendirli, Yaka, Dilek, Alişar, Yeşilkaynak, Hoca Ahmet Yesevi, Samanköy, Cumhuriyet, Hanımın Çiftliği, Samanköy, Seyran, Merkez Fatih, Turgut Özal, Atatürk, İnönü, Özalper, Karakavak, Kiltepe, Melekbaba, Karahan, Toptaş, Meydanbaşı, Koşu, Dolamantepe, Cevatpaşa, Topsöğüt Mahallesi’nde tamamen; Orduzu, Koyunoğlu, Çukurdere, Çarmuzu Mahallesi’nde kısmi su kesintisi yaşanacağı ifade edildi. Belirtilen mahallerde ikamet eden abonelerimizin mağdur olmamaları için; 17.04.2018 Salı Günü 20.00 ile 18.04.2018 Çarşamba Günü 08.00 saatleri arasında gerekli önlemleri almaları rica edilir.” denildi.

(Bülten)