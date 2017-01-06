31 Şüpheli Adliye’ye Verildi

Polis, çeşitli suçlara karışan ya da aranmakta olan 31 şüpheliyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Emniyet Müdürlüğü, 26 Aralık- 1 Ocak günleri arasında haklarında işlem yapılan şüphelilerle ilgili şu bilgiyi verdi:

“Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 31 kişi 26 Aralık 2016 – 01 Ocak 2017 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

1 Yeşilyurt ilçesi Yeşilkaynak mahallesinde 24.12.2016 tarihinde otodan hırsızlık suçundan dolayı M.Ş. isimli şahıs, 26.12.2016 tarihinde Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2 Battalgazi ilçesi Akpınar mahallesinde 23.12.2016 tarihinde yankesicilik suçundan dolayı Ö.M.A. isimli şahıs, 26.12.2016 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3 Battalgazi ilçesi Dabakhane mahallesinde 26.12.2016 tarihinde uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı M.K. isimli şahıs, 26.12.2016 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4 Battalgazi ilçesi Fırat mahallesinde 25.12.2016 tarihinde işyerinden hırsızlık suçundan dolayı İ.A. isimli şahıs, 28.12.2016 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5 Battalgazi ilçesi Dabakhane mahallesinde 26.12.2016 tarihinde uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı Ş.L. isimli şahıs, 28.12.2016 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6 Battalgazi ilçesi Fırat mahallesinde 22.11.2016 tarihinde ikametten hırsızlık suçundan dolayı H.B.B. isimli şahıs, 28.12.2016 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7 Battalgazi ilçesi Akpınar mahallesinde 29.12.2016 tarihinde 6136 SKM. suçundan dolayı T.C. isimli şahıs, 29.12.2016 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8 Battalgazi ilçesi Akpınar mahallesinde 31.12.2016 tarihinde 6136 SKM. suçundan dolayı M.D. isimli şahıs, 30.12.2016 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9 Battalgazi ilçesi Çöşnük mahallesinde 31.12.2016 tarihinde işyerinden hırsızlık suçundan dolayı Y.M. isimli şahıs, 30.12.2016 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10 Hakaret suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ö. isimli şahıs, 26.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11 Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.E.H. isimli şahıs, 26.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12 Basit Yaralama suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Y. isimli şahıs, 27.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13 Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Y. isimli şahıs, 27.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14 Basit Yaralama suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.Ö. isimli şahıs, 27.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15 Dolandırıcılık suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Mudanya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.G. isimli şahıs, 27.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16 Basit Yaralama suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.A. isimli şahıs, 27.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17 Tehdit suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs, 27.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18 Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan 3 ay hapis cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K.D. isimli şahıs, 27.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19 Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan 3 ay hapis cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs, 28.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20 Dolandırıcılık suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasından dolayı Rize Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.İ. isimli şahıs, 28.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21 Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan 9 ay 5 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.L. isimli şahıs, 28.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22 Hakaret suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.A. isimli şahıs, 28.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23 Basit Yaralama suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.Ş. isimli şahıs, 29.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24 Basit Yaralama suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ö. isimli şahıs, 29.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25 Basit Yaralama suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.K. isimli şahıs, 29.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26 Dolandırıcılık suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Tosya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.T. isimli şahıs, 29.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27 Basit Yaralama suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.K. isimli şahıs, 29.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28 Hırsızlık suçundan 14 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs, 29.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29 Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan 1 yıl hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.N.K. isimli şahıs, 30.12.2016 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30 Taksirle bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan 3 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasından dolayı Bursa Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.S.S. isimli şahıs, 30.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

31 Hırsızlık suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.D. isimli şahıs, 01.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”

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