34 Şehide Anma Töreni

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 6 yıl önce Casa tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 askerin aileleri, olayın yıldönümünde uçağın düştüğü yerde yapılan anıta gelerek yakınlarını andı. Şehit yakınlarının kendi aralarında düzenledikleri anma töreninde annelerin gözyaşları sel oldu.

Akçadağ ilçesinde düzenlenen törene, Kaymakam Yüksel Kara, İlçe Garnizon Komutanı üsteğmen İzzet Tepekaya ve şehitlerin yakınları katıldı. Törende saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okunduktan sonra şehit yakınları, şehitler adına dikilen çamları gezerek dua okudu. Her yıl olayın yıldönümünde anıta gelen Şehit Muharebe Çavuş İsa Türkmen’in annesi Sultan Türkmen, oğlunu unutamadığını belirterek, gözyaşlarına boğuldu.

Yine kazada şehit olan Kara Pilot Kıdemli Üsteğmen Mahir Turan’ın annesi Hakime Turan ise, oğlunun adına dikilen çam ağacının önünde gözyaşlarını tutamayarak, “Onlar buradalar. Her yıl onları görmek için geliyoruz. Evlatlarımız burada” dedi.

Diyarbakır’dan Ankara’ya gitmekte olan CASA tipi askeri nakliye uçağı Akçadağ İlçesi Güzyurdu Köyü’nde 16 Mayıs 2001 tarihinde düşmüş, büyük çoğunluğu Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli subay, astsubay, er ve erbaştan oluşan 34 asker şehit olmuştu. Uçağın düştüğü Güzyurdu Köyü’ndeki arazinin sahibi, şehitler için anıt yapılması amacıyla bir bölüm arazisini bağışlamış, burada 34 şehit için bir anıt yapılmıştı. Bölgede her şehit için birer fidan dikilmiş ve üzerlerine isim plaketleri çakılmıştı. Şehit askerlerin aileleri, her yıl 16 Mayıs’ta yurdun çeşitli illerinden Güzyurdu’na gelerek anma törenine katılıyorlar.