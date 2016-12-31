You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Örnek Resim


Opel Reklam
Malatya Haber -

37 Öğretmen FETÖ’den Gözaltına Alındı

37 Öğretmen FETÖ’den Gözaltına Alındı
  • 31.12.2016
  • 0

Malatya merkezli 9 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 37 öğretmen gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince Malatya merkezli Mersin, Adıyaman, Kayseri, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Hatay, Sivas ve İzmir’de eş zamanlı 35 adrese operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda daha önceden Milli Eğitim’de görevliyken FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınıp, ihraç edilen şüpheli öğretmenlerden Malatya’da 35, Kayseri 1 ve Kahramanmaraş’ta 1 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 18 şüpheli öğretmenin ise firari olarak arandığı bildirildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Etiketler: / /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."