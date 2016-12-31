37 Öğretmen FETÖ’den Gözaltına Alındı
Malatya merkezli 9 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 37 öğretmen gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince Malatya merkezli Mersin, Adıyaman, Kayseri, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Hatay, Sivas ve İzmir’de eş zamanlı 35 adrese operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda daha önceden Milli Eğitim’de görevliyken FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınıp, ihraç edilen şüpheli öğretmenlerden Malatya’da 35, Kayseri 1 ve Kahramanmaraş’ta 1 şüpheli gözaltına alındı.
Haklarında yakalama kararı bulunan 18 şüpheli öğretmenin ise firari olarak arandığı bildirildi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com